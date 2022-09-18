功夫茶：人妖賣淫真荒誕　最怕猴痘播不停

世衰道微，邪說暴行有作。時至今日，人心不古，更多不可思議嘅事都會發生！警方掃黃冚毒從未停止，呢！日前警方港島總區刑事部聯同灣仔、東區警區及機動部隊，又展開代號「雷霆2022」執法行動，成功搗破多個賭檔及賣淫場所，以相關罪名拘捕17男14女，年齡由19歲至52歲，當中16人涉黃、15人涉賭。

呢嗱！功夫茶想集中講吓涉黃嗰部分。話說警方特別職務隊及機動部隊，喺日前午後約4點派員「放蛇」，前往灣仔駱克道富士大廈掃黃，警方以涉嫌「違反逗留條件」拘捕8男1女、持護照入境嘅泰籍人，年齡26歲至36歲。警方喺行動中檢獲一批避孕套及漱口水等證物。據了解，被捕男女均抵港約一星期，當中8名男子疑為變性人，並以女性打扮招攬生意，每次索價600至800元不等。

各位，究竟啲變性人妖是否可稱「鳳姐」？佢哋隱瞞原為「男兒身」，依家卻喬裝「一樓一」鳳姐接客！而啲嫖客竟然不虞有詐，諗起都好荒誕啫！通常呢啲泰國人妖，主要喺泰國指定旅遊勝地如芭堤雅從事歌舞表演，相信唔少港人睇過。佢哋從小服用雌激素，當中難免亦做了些手術，其實大部分性徵仍係「男人」！只係胸前隆起腰肢細，人妖睇落一般樣唔差！甚至時有所聞人妖參加「小姐選美」而勝出，後來先知「乜原來係麻甩佬」來㗎！之不過，佢哋一開聲難免露出破綻，成把鵝公喉聲，細心觀察，喉核亦多可見，而且手腳一般亦較粗大！始終有啲女性嘅性特徵係呃唔到人！

泰國係港人常去旅遊嘅熱點，近3年因疫慌港人少去玩！泰國旅遊業被打殘，唔通咁令到啲人妖不惜鋌而走險，假扮女性走來香港賣淫？棲身鳳樓「裝假狗」！總之，呃到啲急色客燒生理炮仗，過到海就係「神鳳」啦！此外，因疫慌中港兩地冇通關久矣，近年來港之「北姑」賣淫女大量減少，偷渡來港被警方捉到嘅亦少聞，搞到泰國人妖有機可乘？阿哥，一幢大廈內連破8個人妖「鳳姐」，諗起都打冷震！

世衰道微，啲人特別心理畸形，乜鬼離奇荒誕怪事都有！有論者覺得有嫖客銷魂過後，先發現有啲嘢好似「唔多對路」，仲要被屈咁貴「炮金」，或因谷鬼氣而報寸警方？呢個都大有可能。依家警方除咗嚴加掃黃，更應特別留意有否人妖充鳳姐，而嫖客亦要提防有詐，咪咁猴急，起碼叫個「鳳姐」談談情開吓聲，或細心觀察吓佢有冇喉核！男女凹凸本有別吖！依家猴痘拍門，加上愛滋病已成泰國流行病！港府好應該嚴把關，將呢班賣淫人妖速速遞解出境，並禁絕佢哋再踏足香港！入境處更要對隱瞞男兒身嘅人妖打醒十二分精神！否則千年嚴防一朝喪，任由猴痘播不停就大檸樂咯！