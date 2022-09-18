烏克蘭的反攻，顯然是美國主導，美俄之戰因此進入新階段。美國強調中國沒有行動支援俄羅斯，實際上是喊話中國不要出手幫助，讓美國收拾俄國。俄國的反應是放開手攻擊，不再克制。俄羅斯是不能戰敗，戰敗則美國乘勝追擊，難免瓦解，故退無可退。

烏軍反攻，成敗決定國際大局巨大變化。烏軍勝，美國在歐洲便無阻力，可騰出手對付中國。烏軍敗，美國也不容阿富汗敗走重演，必加強投入企圖扭轉局勢。烏克蘭之戰不會在短期內結束，美國必然加強制裁圍堵俄羅斯，也必然壓制中國，一是防中國呼應俄羅斯；二是打擊中國，轉移烏戰場失利的國際和國內注意力；三是殺一儆百地恐嚇其他國家不要親近俄羅斯和中國。

這兩種結局，對中國而言，都會是更多的美國和西方制裁。中國是動輒得咎，原因是美國要維持霸權，中國是比俄羅斯對之更大的挑戰與威脅。中國不可能退讓，卻同時不願在此時與美國進一步衝突，因此採取平衡的戰略，對俄偏而不幫，一切推諉為正常市場貿易；對美國在台海的挑釁，也是堅拒動武，此所以美國觸犯中國底線可以一而再、再而三，判斷中國不敢公然衝突，美國對台政策便如溫水煮蛙，讓北京一步一步接受美國扶助台灣的行動，讓台獨勢力在台灣內部掃除反對，以愚民政策來把台灣台獨化。

最近來看，北京似乎還未找出辦法對付，軍機戰艦圍繞台灣，若不封鎖，難有震撼作用，經濟制裁也似未敢激烈，除非用武力壓迫，或台灣內部政治變化，台海問題似成僵局，讓美國逐步進逼。台海問題便成長期困擾北京的政治因素，也從而製造出經濟的巨大風險，使美國西方可以不斷加深對華的制裁，打擊中國的經濟發展。而無論美國在烏克蘭勝或敗，都將把台海問題推演為更大的危機，重演在烏克蘭的把戲，逼中國出兵，掉入俄羅斯所面對的陷阱。

這樣的政治形勢，配以加息收緊銀根，橫掃全球各國金融，重點是使歐元、盧布和人民幣貶值，製造出其他國家的經濟危機，讓美元一枝獨秀，也以經濟壓迫政治，一方面收編歐盟、日本，另一方面打擊中、俄經濟，使之無力作政治和軍事抵抗。

這會是美國全球霸權的最後一戰，成王敗寇，端在此役，中國可會掉以輕心？