香港「一國兩制」的命運，和中國改革開放的大勢和命運相聯；香港資本主義制度特別是經濟商業制度的命運，和中國改革開放情勢下如何對待市場經濟緊密相聯。香港經濟過去之所以發展得好，主要在於香港的自由開放市場發揮了決定性的作用。中國改革開放，經濟得以大發展，也主要是重拾市場經濟，打破了市場經濟姓資、是資本主義的東西、社會主義不能搞的思想障礙；把市場視為資源配置的手段，既不姓資也不姓社，資本主義能搞，社會主義也能搞。有了市場經濟，發展了市場經濟，內地和香港在經濟制度上就大致相同。因此，現在內地的經濟制度、商業模式、市場營運與香港相比，還能說是「兩制」嗎？這方面遲早要非常自然的合為「一制」。

香港的「一國兩制」，在經濟制度、商業領域已和內地界線模糊。香港和內地的制度差別主要在政治制度、司法制度上，這方面的差別造成了矛盾和鬥爭，造成了有時甚至是很激烈的鬥爭。站在「一國」和內地的角度，從建構「一國兩制」的初心出發，中央是不想「兩制」在香港有甚麼鬥爭的，特別是不想有甚麼政治鬥爭。中央只想香港充分發揮自身的優勢，令香港長期繁榮、社會安定。

然而，站在香港被英夷殖民管治多年、處在資本主義西方陣營多年，形成的新老反華反共勢力的立場，他們是一定要在97後大搞政治鬥爭的，一定要讓香港繼續成為西方陣營的一部分，一定要讓自身的政治制度和意識形態不僅能抵禦「一國」的社會主義，而且還要在影響乃至顛覆「一國」的社會主義中發揮獨特作用，其方法是組織培養反對派，用所謂爭取民主普選逢中必反，一方面內部奪香港的管治權，一方面切斷「一國」和「兩制」的聯繫，讓香港「離家出走」，分裂「一國」。

現在的問題是，「一國兩制」在政治制度上的博弈，會不會也遲早導致歸於「一制」呢？中央是有這個能力的。