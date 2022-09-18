俄烏局勢最近似有逆轉迹象，烏軍大舉反攻收復不少失地，俄軍陷於被動不得不收縮戰線。西方媒體乘機大肆炒作，指俄軍丟盔棄甲，傷亡慘重，瀕臨全線崩潰。是耶？非耶？顯然是言過其實。俄羅斯戰場失利是事實，但不至於崩潰，烏克蘭也非西方媒體所宣傳的形勢大好。應該這樣說，戰爭拖下去只能攬炒，俄烏雙方都是輸家，歐洲日子同樣不好過，美國也未必能笑到最後。

俄羅斯遲遲未能完成「特別軍事行動」，原因是多方面的，包括本身輕敵、準備倉促、後勤保障不足、前線兵力不夠等等，加上過分克制，一直避開烏克蘭的基礎設施。美軍入侵阿富汗和伊拉克等國採取的是焦土戰略，對所有基礎設施狂轟濫炸，不理是軍用還是民用，有時候甚至連醫院也不放過。在這方面，俄羅斯顯然太手軟。當然，俄羅斯陷入戰爭泥沼，最主要的原因還是美西方幾乎全面介入，除了沒有直接派兵參戰，其餘手段都用盡了，烏克蘭獲得源源不絕的軍事和經濟援助，俄羅斯等於以一國之力對抗整個西方陣營及其幫兇，不吃力才怪。

直至最近，俄軍才開始針對烏克蘭電力等基礎設施，顯然是改變戰略，升級軍事行動，烏克蘭接下來的日子恐怕更不好過。實際上，烏軍最近的反攻一點也不輕鬆，雖然收復大量失地，但是也付出慘重代價。據外媒報道，烏軍在哈爾科夫大反攻中損失4,000人，俄軍損失400人，被俘20人，意味着烏軍傷亡數字是俄軍的10倍，而且還沒算上烏軍在另一戰場的重大損失。

由此可見，西方炒作俄羅斯將全面崩潰，純屬一廂情願。恰恰相反，隨着俄羅斯調整部署，採取更進取的戰略，烏克蘭固然將面臨斷電斷炊的日子，歐洲能源危機也勢必進一步惡化，這個寒冬怎麼過？

無論如何，俄羅斯絕對不能也不會輸掉這場戰爭，否則將會遭遇比當年蘇聯解體更悲慘的命運。所以不難預料，在需要的時候，俄方必然會採取斷然措施，烏克蘭和美西方都不要高興得太早。再說，作為上不封頂的全面戰略協作夥伴關係，中國也不會對俄羅斯遭遇的困境袖手旁觀，除了加強經貿往來，提供適當的物資支持也是順理成章的事。畢竟唇亡齒寒，中國人對俄羅斯遭遇美西方圍堵的處境感同身受，沒有理由見死不救。