香港自詡盛事之都，但名不副實。繼田徑總會指遲遲未接獲港府決定，惟有無奈宣布今年的渣打馬拉松取消後，國際龍舟聯合會亦因訪港檢疫及隔離安排過於嚴苛，決定2023年世界龍舟錦標賽改由泰國舉辦。香港由好客之都淪為趕客之都，11月舉行的「國際七人欖球賽」及「國際金融投資峰會」是否搞得成，看來頗成疑問。

泰國坐收漁人之利，新加坡亦加緊宣傳12月舉行的渣打馬拉松，預料將會吸引區內一批馬拉松愛好者參加。渣馬明明由香港發揚光大，歷屆搞得有聲有色，就連去年也能在年底順利舉辦，真不知現屆政府遲遲不批准的理由究竟是甚麼。港官船頭驚鬼、船尾驚賊，將香港各行各業以至文化旅遊體育盛事統統清零。防疫防到走火入魔，任由經濟「內出血」也在所不惜，難怪惹來「有些人是金融間諜，想拖垮香港經濟」之譏。

新加坡事事領先，這是當地領導人藝高人膽大，也有先見之明。反觀香港，至今仍在防疫泥沼沉淪，絕大部分市民早已將疫情習以為常，只有港官仍視之為洪水猛獸。醫衞局局長盧寵茂一味強調，只有「醫療復常」社會才能復常。問題是，現在弄到醫療不能復常、將大部分資源集中招呼新冠患者、犧牲其他非緊急病人福祉的「始作俑者」恰恰是港府自己。只要一聲令下，不再強加不必要的行政手段，醫療復常又有何難？

未有新冠疫情之前，香港每年都會經歷流感季節導致公院爆煲，病人瞓出走廊的亂象屢見不鮮。那時候不見有港官高度重視，現在卻忽然大驚小怪，真可謂咄咄怪事。為官者，施政不能一面倒，只着重醫療壓力而罔顧經濟已陷谷底。否則，不管如何仁心仁術，也無法稱得上為好官。