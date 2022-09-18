一個在黑夜中提着手電筒的人，看到的就是眼前巴掌之地，只顧自己腳下走好，其他人的路徑是否行得通，他未必會理會。如今主管香港衞生防疫部門的人，看來就是這般模樣。

目前社會上有鋪天蓋地的聲音，要求特區政府放寬防疫禁令，香港衞生部門的主事者，卻是一再推搪，甚至公開批評建議解禁的人，是在「食花生」。意思是指，這些人不在其位，不知道前線醫護人員的艱難，一旦放寬疫禁，醫療系統隨時面臨崩潰，外人不知就裏，也不懂體諒醫院管理局的難處，總之，就把自己說得像是百般無奈，別人則是全然無知，只是在大放厥詞。

持此論者，正是提着電筒只在走自己的路，卻不管外面的世界如何，更不理會其他的同伴是否安好。目前近至新加坡，遠至歐美地區，世界大部分地方的疫禁已經開放，卻沒見到有哪處地方的醫療系統出現崩潰，香港衞生部門的主管，是否有點杞人憂天？

光是站在香港醫管局的立場，光是盯着眼前方寸之地，那防疫的禁令自然是愈緊愈好，愈是嚴格，安全系數就愈高。不過，如果你將手上的電筒移動一下，試照照別的地方，看看其他的工種，你就可以見到，目前本地不少行業，正面臨滅頂之災。

以經營維港渡輪業務的公司為例，這家企業在香港已經不算大規模，但如今每星期也要虧損100萬元，平均每班輪船只得數十名乘客。這樣艱苦經營的日子，不知還能撐多久。

渡輪公司的苦況，只是香港各行業中的冰山一角。醫務衞生局的一眾高官，卻只顧自己歲月靜好，眼尾也不會瞧一瞧別人的困境，總之就係你死你嘅事啦！