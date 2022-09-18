台灣蔡英文政府已指派台灣日本關係協會會長蘇嘉全、前立法院長王金平、台灣駐日本代表謝長廷，組成台灣代表團出席本月27日在日本東京舉行、遭遇刺身亡的前首相安倍晉三國葬儀式。蔡政府樂此不疲地倚美、親日，對日本強佔釣魚島、美國暗撐的事實也已置之不理，實在蔚為奇觀。

台方指3名代表與安倍交情深厚，出席儀式為逝者鞠躬本是無可厚非，然而，附以「蔡英文祈願代表團帶着台灣政府和人民對安倍晉三的悼念與追思出席儀式，感謝對方的畢生貢獻，展現台灣與日本繼續並肩同行」，可謂人妖顛倒是非淆。

單是安倍在位首相期間，日本已三番四次針對台灣作業漁船作出扣押、驅離的行動，蔡英文的應對盡展軟弱無能，根本無法保障漁民作業安全，即便安倍辭任首相前約5個月，即2020年4月，台灣漁船在花東外海、台灣專屬經濟海域作業，亦竟遭日本公務船驅趕，蔡婦人如今說要「感謝對方的畢生貢獻」，反凸顯了美國眾議院議長佩洛西早前竄訪台灣，引發台海局勢升溫，蔡婦人那一句「面對軍事威脅不退縮」，是何等的夜行人吹口哨。

台灣民進黨政府面對着早已不怎麼強大的日本，竟然也是這樣一副德性，那就更不用旨意在釣魚島主權問題上能夠據理力爭。正如日本橫濱國立大學的村田忠禧教授早年在著作中，以史實力證釣魚島非日本固有領土。釣魚島原從屬台灣宜蘭縣管轄，而台灣又原屬於中國，日本人根本沒資格在釣魚島一帶撒野，蔡政府對任內有份欺凌台灣漁船的安倍大表感謝，這等行為有愧於台灣同胞，以及全球華人。當然，日本仰仗的無非「釣魚台屬於日美安保條約的適用範圍」，蔡政府既要倚美、親日，當然便得出這種是非不分的尷尬。