疫情肆虐近3年，本港市道低迷，中小企受到災難性衝擊，不少商戶飽受人才及資金短缺之困，只能部分營運、暫時停運甚至永久關閉。儘管政府提供各種支援，但仍是杯水車薪。

疫情影響下，消費習慣及生活模式有所改變，全球電子商貿業務因此發展迅速。截至3月，香港電子商務市場收入預計達254.98億美元，在本港的滲透率預期達76.7%。有見及此，政府應積極協助中小企掌握電子商務知識並改變經營模式，包括可利用媒體資源中心進行展示，介紹其他地區的經驗，吸引港人投身。

為鼓勵中小企發展電商，政府可推出電子商貿免稅額，以50萬元為起步；為中小企經電子商務應課稅收入加設50萬元免稅額；把遙距營商計劃恒常化，並把資助額提高至50萬元；建立本地科研成果交易平台，助把科研成果轉化作商業產品或服務；把BUD專項基金進一步增加每家企業的累計資助上限；聯繫中資企業及政府機構多方，共建一個具有生意配對、物流運輸安排、資金結算等功能的大型綜合電商平台，架起本地中小企業與內地的生意橋樑。

本港面臨外部經濟環境巨變，政府應做好跨部門的統合與協調，全面檢視現有支援政策及整合資源，一方面要在大灣區內9個城市設立支援中心，連結中港兩地市場；另一方面要強化發展與一帶一路沿線重點國家及地區的貿易往來，助港商進入當地市場，抓住機遇，為香港中小企拓展商機。

疫情對中小企影響深遠，施政報告將在10月份發表，期望政府制訂全面的中小企支援政策加強援助，並將上述措施納入施政報告，為本港中小企業紓困解難，提供香港經濟新的增長動力。