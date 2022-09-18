今天是「九一八事變」91周年，瀋陽全城響起防空警報和舉行撞鐘儀式，以教育和警戒國人「前事不忘，後事之師」，必須警惕日本軍國主義復活，必須反對日本軍國主義的侵略和擴張野心。事實上，今天「台獨」勢力的冒升和囂張，處處都有日本軍國主義的陰魂作祟。日本政府在國內國際的反對聲中，竟然一意孤行向大海排放福島核廢水，污染環境，擴大禍害，不理本國和各國人民的生命健康安全，便可見日本執政當局把快樂建築在別人痛苦之上的霸權主義和自私自利本性無絲毫的改正。只要條件成熟和時機一到，軍國主義的陰魂便會東山再起。

「九一八」的最大歷史教訓，是當時的國民政府採取「不抵抗政策」，日本關東軍計劃炸柳條湖鐵路和偷襲中國駐軍「北大營」被識破下，竟下令守城將士執行不抵抗命令，僅餘黃顯聲將軍率領2,000警察奮起抵抗，最終在日軍大舉進犯和沒有守軍支援下傷亡慘重，被迫撤出奉天（即今瀋陽）。日本軍國主義乘此役不費一槍一彈，佔領了東北三省，並在日本政壇坐大。「九一八」後不足半年，日方透過成立和扶植滿洲傀儡政權，把遼闊肥沃的東北變成為日本的殖民地，並進一步使日本軍力國力養精蓄銳，得以在1937年7月7日發動「盧溝橋事變」，展開全面的侵華戰爭。

「不抵抗政策」就是綏靖主義的一種表現形式，對敵人採取姑息養奸，以為用退縮、讓利、求和，便可滿足敵欲，乞求暫時苟安，其實是養虎遺患，作繭自縛。新鮮的例子，是上屆林鄭政府對反中亂港勢力採取綏靖主義求大和解，結果釀成「反送中運動」和黑色暴亂「顏色革命」。反思回歸25年歷屆特區政府不堅決全面去殖化，其實也是變相「不抵抗」。