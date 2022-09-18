「於今腐草無螢火，終古垂楊有暮鴉。」老朽忽然閃起李商隱《隋宮》兩句詩，皆因深感香港呢個「動感之都」、「活力之城」已漸行漸遠！最令人氣結嘅係，正當各國及地區相繼部署後疫情復常時，本港抗疫團隊與醫療界卻出現抗疫政策大分歧，為新冠肺炎死亡率和流感死亡率是否「相近」拗到面紅耳赤！

抗疫近3年，中招嘅都已中招，死亡嘅亦都已矣，大部分市民都盼望有咗一定疫苗接種率，唔通關都應該復常啦，可惜抗疫高官仍一味喊驚！百姓為了復常，為了搵食，為了可以參與多啲盛事，都已發出吼聲：民不畏死，奈何以死懼之？

全球邁向復常下，港府仍故步自封，對大型戶外活動實施嚴厲限制，除早前因人數限制而取消嘅「香港10公里錦標賽2022」，香港田徑總會日前宣布取消「渣打香港馬拉松2022」，樂施會亦指當局要求大減毅行者參與人數，因而取消實體賽事，唯獨維港泳成功續辦，但賽事需分多組舉行。

眾所周知，渣馬可稱得上是城中體壇盛事，是否舉行可視之為香港能否復常嘅重要指標。據悉田總因港府定下嘅規矩太辣而突然「反枱」，有立法會議員仍嘗試居中調停，希望田總將渣馬賽事日期延後，以待政府開綠燈云云。老朽相信機會甚微，皆因田總已高唱「沒有心，別再拖，好心一早放開我」！而渣打作為賽事嘅贊助商，亦已鐵定12月喺新加坡舉行「新渣馬」！

新加坡真係演活了「司馬昭之心，路人皆見」逢港府猶豫不決、決而不行嘅，星洲必大鑼大鼓、一城旗幟飄揚以示歡迎！既同港府打對台主辦金融峰會，又來個新渣馬，遲吓又會唔會有新國際七人欖球賽？港府文體旅局呢個新部門，睇怕可以收檔咯！