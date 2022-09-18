英女王伊利沙伯二世以96歲之高齡離世，她雖是虛君，但在位70年，離世代表一個時代的終結，在國際政治仍掀起一點漣漪，例如澳洲總督早前曾公開表示，英女王離世後澳洲就應考慮脫離英聯邦成為共和制國家，完成澳洲去殖化的歷史進程。而澳洲並非英聯邦唯一有去殖化打算的成員。

同樣受過英國殖民統治的香港，就有另樣風景，英國駐香港總領事館外弔唁者眾，有人如喪考妣，有人展示港英旗，有受訪者表示懷念英殖時期的統治。有朋友問筆者對這個現象有甚麼看法？筆者認為，這弔唁人群中，其實可分成三類人，要有不同的處理方法。第一類人，純粹是表達對長者離世的緬懷和致敬，他們不少是老香港或上一代公務員，女王在位70年，君主只是象徵性和禮儀性人物，就算英國和港英政府有甚麼問題和壓迫，很少人會算到她頭上，她亦成功地塑造慈眉善目的形象，上一代公務員也視她為「事頭婆」。這種對女王情意結可以理解，而緬懷會隨着她的離去而淡化。

第二類人，他們可能是斯德哥爾摩症候群的受害者：由於人性傾向於懷念過去的好日子，港英政府在統治的最後20年採取了不少懷柔政策，在房屋、教育、醫療、福利、廉政等方面都有長足的進步；加上乘着內地改革開放，香港迎來了經濟起飛，令他們產生一種在港英時期的自豪感，使他們忘記或忽略英國殖民統治剝削和壓迫的本質，以及真正令香港躍升的原因，繼而將這種感情投射到女王這個政治符號。處理這種心態，要用務實的方法，我們必須正視民生憂難和社會分配及發展不公的問題，在民生各個方面，真正做到民有所呼，我有所應，亦要破除利益固化藩籬，推動改革，促進社會向上流動，激發社會動力。特區政府能讓市民過上更好的日子，就能治好那斯德哥爾摩症候群。

第三類人，他們在鏡頭前如喪考妣，哭得比王子王孫更厲害，當中不少是出生在回歸後的年輕人，他們口中追求民主，卻對封建的帝制跪拜，可謂病態戀殖。這都是由於過去愛國主義和歷史教育缺位，令歷史虛無主義盛行，更有些人刻意塗脂抹粉，淡化英國當年販賣鴉片和侵華的史實，甚至將香港過去的發展成果全歸功於英國殖民統治，這種扭曲的史觀就是病態戀殖的根源。正本清源，我們必須加強正確歷史教育，重現和批判英國殖民歷史對生活在我國這片土地人民的傷害，讓新一代建立正確史觀。在社會層面，我們或者很難全面更改帶有殖民色彩的地方名，但至少應重現一些強烈負面殖民統治人物的歷史真面目，例如伊利近街的伊利近就是下令火燒圓明園的英國貴族；近期香港海防博物館重修，筆者亦建議在當中設立鴉片戰爭紀念專館，讓後人銘記我們從何而來，應走甚麼路。香港要加速完成去殖化，才能更好地融入國家發展大局。