正論：救經濟刻不容緩　緊箍咒盡快放寬

近日城中最熱門話題，莫過於政府即將放寬旅客入境檢疫至「0+7」，各界雖表歡迎，但很多意見都覺得是姍姍來遲，非要等到香港經濟危急存亡之秋，才慢慢開始放鬆這個防疫「緊箍咒」，造成的傷害，已經入骨見血了。

3年抗疫，各行各業慘被防疫「大山」壓着，郁不得其正，經濟衰足3年，市民及政府收入大縮水，2020至21財政年度錄得2,325億元赤字的歷史紀錄，更預計連續4年赤字，雖然去年玩「狼來了」最終有微利，但始終經濟未復甦，政府的收入不似預期，開支卻繼續上升，本年度的財政狀況將較預期差，估計將會錄得超過1,000億元赤字，遠高於今年初預算案所估算的563億港元，成為歷來第二高的財政赤字。

政府的收入，不外乎來自稅收及賣地，疫潮下市民及企業以至小商家，都叫苦連天，因為嚴苛的檢疫措施，旅客不來了，特別內地個人遊，幾已成為零售業大水喉，沒有個人遊便萬萬不行，尤其是店舖租金水平，多數都是在零售業高峰期訂下，易升難跌，許多店舖生意都比不上疫前，有一半生意額都要「還神」，整條尖沙咀廣東道水盡鵝飛，合約租金卻一定要交，很多商家連租金也交不起，又如何交稅？最近便有連鎖高級餅店聲稱因為負擔不起租金及遭追租，倉促結業，牽涉欠薪、欠貨款及欠供強積金的問題。

有錢賺才可以交稅，充實庫房，政府承認，在出口、私人消費及固定投資都比預期差，經營環境困難的情況下，今個財政年度的利得稅及薪俸稅稅收將較年初時的估算為低，再加上樓市與經濟息息相關，今年度首5個月的地價收入為172億元，與全年度預算收入1,200億港元相差極遠，4月份便曾有住宅地皮流標，發展商買地或補地價意欲減低，嚴重影響土地收入。樓市與股市疲弱，今年的印花稅收入料比預期少約三分一。

市民入不敷支，商家蝕大本，倒過來還要政府幫手，開源不成，反而增流，難怪庫房流血不止，年初預算案中計算總額逾1,700億港元的逆周期救亡措施，但這數字並未包括其後推出的430億港元的「2022保就業」計劃，以及「防疫抗疫基金」第6輪措施。坐食山崩，政府的財政儲備恐怕會降至8,000億港元的邊緣，以每年千億的速度，距離乾塘還會遠嗎？

10月1日將發放的第二期消費券，這個等同派錢行為，對整體經濟是杯水車薪，刺激有限，財金官員聲稱經濟改善的關鍵是「疫情更大程度受控，跨境往還的便捷更是恢復經濟動力的核心所在」這說法未免自欺欺人，去年香港有一段長時期本土清零，卻未見取消入境隔離及通關，近期每日徘徊七八千宗，卻放寬入境檢疫至「3+4」及即將實行的「0+7」，原因很簡單，香港經濟受制於抗疫「緊箍咒」，奄奄一息，再不鬆綁便會失救，對於一個垂死的病人，當然是實施人工呼吸急救，難道還會怕傳染病毒，因此見死不救嗎？