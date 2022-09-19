娛圈單打：國家富起來　明星整起來

事情天天都多！內地娛樂圈「明規則」層出不窮，繼早前明令嚴打「娘炮」後，網傳廣電總局又祭出多條新規，包括整容演員不能用；嚴禁披上軍旅皮的戀愛劇；古裝劇要維持該朝代原有面貌；大力鼓吹現實主義作品；禁用流量明星擔任戲劇主角等。當中尤以禁用整容明星最受網民關注，皆因內地俊男美女多，但人工的俊男美女更多。

明星整容風氣盛行，並非內地獨有，基本上全世界皆然，分別只在於是微調還是大整而已。藝人靠面口搵食，執靚啲無可厚非，但有些明星走火入魔，整容直達易容級別，觀眾看得不舒服，演員演得不自然，而且千人一面，毫無特色。這就難怪，甄子丹監製兼主演的《天龍八部之喬峰傳》，講明不會起用整容女星出任女主角，都可謂極具先見之明。

隨着中國富起來，許多人都沾上「暴發戶氣」，沉迷整容其實也是一種暴發戶心理。過去窮，一朝富，便千方百計將所有名牌堆上身。同一道理，藝人微調後競爭力提升，演出機會增加，卻老是覺得不夠完美，這裏加一刀、那裏補一針，以為這樣定能紅上加紅，終於踏上整容不歸路。說穿了，都是源於不夠自信。

反觀上一代的鞏俐以至章子怡，都是貨真價實的天然美人，當時內地還不如今日發達，無添加的美女反而更多。此所以，明星整容普及化，某程度也反映國家富起來，技術和資金多了，後天加工話咁易。

不管怎麼說，禁用整容演員一旦落實，也算是淨化觀眾眼球，功德無量。怕只怕，能符合條件的男女明星萬中無一而已。