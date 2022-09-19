功夫茶：職業安全非閒事　加強保障莫遲疑

香港最近好似行衰運咁，悲劇一浪接一浪，不斷發生！每當有悲劇發生嘅時候，唔知大家會唔會有種既視感，覺得似曾相識，好似早排先發生過呢？呢啲唔係「海馬效應」，而係本港早已陷入一個惡性循環︰悲劇發生，港府做啲唔做啲，結果再有悲劇發生！想要打破循環，惟有港府徹底修補漏洞，標本並治，港人先有望跳出呢個「悲劇無限loop」！

呢嗱！拎工業意外嚟講，隔三差五就有一宗，前排喺秀茂坪安達臣道地盤，仲發生天秤倒塌事故，造成3死6傷！事後，無論係港府抑或坊間，都好大反應，又話檢討又話調查，然而隨住時間過去，事件漸漸淡出公眾視線，政府都冇乜再提。關乎人命，業界又點會咁易罷休，頻頻發聲，要求盡快修訂《職安健條例》，加重刑罰，以便加強阻嚇力，確保每名工人都可以得到足夠嘅保障！

查實修訂職安健條例經已喺立法會審議中，修訂包括將檢控期限由半年延長至一年，將最高刑罰由現時罰款50萬港元增至一千萬港元及監禁兩年等。有議員尋日喺電台節目上表示，有信心今年內通過修訂條例，不過就坦言議會仍討論緊大方向；議員又建議，港府應該定期檢討有關條例，以顯示對於工業安全嘅重視。

最終係咪可以喺今年內通過修訂呢，功夫茶就持觀望態度，畢竟港府做嘢有幾慢，大家都有眼睇。即使真係順利今年內通過修訂，幾時實施、內容會唔會有變化，呢啲都真係講唔埋。不過，議員都有樣嘢講得好好，查實調高罰則只係其中一個預防意外嘅方法，喺修例之前，港府仲有好多嘢可以做！

講到基建工程嘅數量，內地可以話係數一數二，何解內地嘅工業意外相對較少呢？皆因內地不單止將高科技融入建築技術之中，仲使用高科技進行監察，配合執法，例如利用高空鏡頭、無人機進行監察等，呢啲都值得港府參考！雖則話使用高科技，或多或少都會增加建築成本，之但係人命無價，相比之下呢啲小錢，絕對值得花！另一方面，港府都要進一步加強對前線工人宣傳職業安全嘅重要性，避免因為工人疏忽導致意外發生。

淨係做呢啲又點足夠，所謂「意外」，就係意料之外，真係發生咗，港府都要主動協助受害人！雖則港府即將推出「工傷僱員復康先導計劃」，但計劃依然有好多唔完善嘅地方。業界尋日就直接點出計劃嘅不足之處，希望計劃加入精神科治療，又建議當局參考外國經驗，加入復工安排，強制要求僱主為因工傷未能重返原崗位嘅僱員，提供再培訓或者安排調職。業界嘅意見非常合理，但港府聽唔聽又係另一回事啦！畢竟「意見接受，態度依舊」，向來都係港府施政特色嚟㗎嘛！