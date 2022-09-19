世界視線：居心敷衍北約　變臉解救歐盟

當今俄烏戰爭，美國政府透過啟動加息機制，使歐洲財富大量轉移美國，歐元屢創新低，加上大賣能源及軍火，美元濫發的貶值危機像一時被世界遺忘了。相反歐盟就四分五裂，最值得關注的，是德國紹爾茨政府及其本人的動向。

最近德國國內外輿論炒作紹爾茨的「雅努斯」（Janus）形象，這位古羅馬象徵轉變的著名神祇有兩面，一個面向過去，一個面向將來；俄烏戰爭前拜登向紹爾茨施壓要他關閉北溪二號輸氣管，他反白眼嘲諷，如今戰況加劇，他面對咆哮的反斷氣的民眾，又一臉哀傷無奈；9月7日德國眾議院辯論，基民盟黨魁默茨（Merz）批評執政黨派無法快速啟動火力發電及核電廠，以補再生能源的嚴重發展滯後，過去形象溫馴畏縮的紹爾茨突然大發雷霆指這些失誤正是默克爾執政的後遺症，企圖甩鍋前朝，最諷刺的是：由2013年至2021年執政大聯盟包括紹爾茨也躋身在其中的社會民主黨！

德國為甚麼墮入如今的能源及經濟危機？聰明的德國工業家及政客難道不知道他們享受了30年俄羅斯的平價石油、天然氣、優質煤、各類金屬、穀物及化肥？相信如今歐洲及德國國內的反通脹及反經濟衰退的民眾聲音，開始震醒紹爾茨政府：跟隨美政府制裁俄羅斯，是肥了美國害了歐盟。不過，不少德國強硬親美右派及綠黨，反而覺得紹爾茨只是兩面派。

誰若深入了解紹爾茨的過去，就知道他在1975年至1989年是社會民主黨左翼組織「青年社會主義者」（Young Socialist）的核心人物，座右銘是反美霸權主義及支持德國退出北約，他和當時東德及俄羅斯溝通緊密。後來他開始平步青雲先後成為眾議員、漢堡市長、部長及如今總理，立場透過與其他黨派斡旋而趨溫和，德國政府在多黨政治下就是妥協的產物。不過，歷史上德國社會民主黨有支持東西歐合作共融及反對戰爭的傳統，單看紹爾茨一方面譴責俄羅斯入侵烏克蘭，但又在資助烏克蘭方面非常吝嗇拖延，特別在提供軍火方面就更加抑制，不像美政府努力拱火。

紹爾茨今次國會辯論中表現焦躁卸責的一面，正顯示他感覺到德國能源及經濟危機到來，已水深火熱。不少政評家準備看他的新變臉，會否打開他老謀深算的另一面，和馬克龍合謀與普京接觸尋求妥協，打破俄烏戰爭對歐盟的緊箍咒。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻