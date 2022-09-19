香港要通關，是要對外國通關為主，與內地通關可有可無。這種主張不是無知，便是夾帶一些政治考慮。

香港作為國際大都會，依靠不是本地的條件，而是傍依內地。外國企業，特別是金融業來香港，為的是中國內地市場、中國內地資金。為通關海外，不惜使香港防疫政策與內地脫節，給予內地通關製造更大的障礙，方便的不過是港人和居港外國人的出入港境方便，旅遊式的消費有所增長，卻對香港與新加坡等在爭取與內地結合的金融業發展有多少幫助呢？香港大張旗鼓地開放給外國，外國政策已躺平，疫情也未清理，由外國輸入的病例不少，若連入境也不加檢測，便是撤防，把香港的長者幼兒送羊入虎口了。

香港要做的應是先與內地通關，包括放寬檢測讓內地旅客和港人方便來港，因內地防疫嚴格，整體社區清零，發現疫病也多迅速抑制，內地客遠比國外客安全。要救香港經濟，無論是旅遊消費、商務來往、金融服務的交流聯繫，以至轉口貿易，內地來港升學就業和培訓，作用都大於單為金融和國際旅客的通關開放。若香港與內地通關加快，先單邊對內地開放而不強求雙邊對等，內地因素在港回升，也有利國際企業、人才來港恢復業務。同時讓海外來港的限制有序減少，更是穩妥促進經濟的策略。

逆向隔離是一個方法，但更重要的是香港與深圳合一，對疫症聯防聯治，可惜香港礙於偏頗的政治，一直抗拒與深圳同城化的合作。

事實上，一國兩制並沒有要求香港與內地嚴格隔離，主張這樣的不是出於無知，不知經濟社會交流不可斷絕，便是政治上另有懷抱，總是想把回歸後的香港自絕於中國大地。仔細看這持寧與外國通關不與內地通關主張的人，不少當是有外國護照、居留權者，他們不會從香港與內地的長遠發展着眼，反趁香港與內地困難之時，有心或無意地依從西方主張，給香港與內地的融合發展，製造更多障礙。

政府要聽民意，但要分辨這是哪個群體與利益的民意。政府要平衡各方利益，但以香港的整體和長遠利益為念。通關不是小事，也不僅是防疫政策而已，此中大有水深，一如反修例不是單為反修例。香港政治形勢轉變，但社會裏的利益矛盾與外國因素的糾纏依然存在。為政者不能不小心謹慎。