美國國防部決定將「台灣事務處」納入「中國辦公室」，引起一群美國議員和前官員的大驚小怪，認為此舉「是向北京發出錯誤信號，令其以為可主導美台關係，會促使中方在台灣安全需求問題上跟美國磋商」云云。

這班議員和前官員是吃飽了沒事找事，一個國防部調整內部分工，就能「主導」美台關係嗎？北京就會認為這裏有甚麼「玄機」嗎？就會促使北京找美國磋商「台灣安全需求問題」嗎？太可笑了吧！太把自己的「敏感警覺」當回事了吧！然而這不奇怪，美國這些無聊政客，從來就是喜歡抓住話題、製造話題，那怕是細如蚊腿的話題亂炒一番，炒成牛腿、象腿似的。

就在這個當兒，解放軍在持續了一個多月的對台海空軍事演訓中，日前有類似美國RQ-4全球鷹（Global Hawk）的戰略級無人偵察機「無偵-7」現身台海空域。據稱，該偵察機也被譽為大陸版全球鷹，能執行監視、偵查、情報搜集等任務，速度比「全球鷹」更快，還可以為反艦彈道導彈、反巡航導彈等指定目標。

台灣前空軍副司令張延廷說，大陸「無偵-7」可常態性搜集情報後會互相比對，久之把台海軍部署的慣性摸清。張延廷認為，台灣機場、雷達及軍事設置位置、導彈陣地，都可能被「無偵-7」掌握，成為「第一擊攻擊目標」。可見，無人偵察機「無偵-7」的現身和「戰場經營」，引起了台軍注意。這也說明解放軍的對台作戰情報工作正在精耕細作。

8月初，美國眾議院議長佩洛西竄訪台灣，解放軍即時展開對台大包圍實彈軍演，已常態化一個多月。解放軍要「不打無準備之仗，不打無把握之仗」，就須有計劃有步驟的訓練作戰和搜集情報，反覆對比推敲、修正，務必做到準備十足，把握十足，不打則已，一打必勝。

解放軍雖有絕對優勢，但美國虎視眈眈，國際形勢和戰場形勢往往瞬息萬變，不可有絲毫放鬆。