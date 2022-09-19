上海合作組織剛成立時，成員只有中國、俄羅斯以及4個中亞國家，走過21年路程後，如今成員已增至9個國家，還有眾多國家正排隊等候加入，包括3個觀察員國和9個對話夥伴國。今屆在烏茲別克斯坦舉辦的峰會，就有多達15國領導人出席，可謂盛況空前，尤其是在俄羅斯備受美西方孤立圍堵的情況下，如此場面實在難得。為何上合組織愈來愈受歡迎？原因很簡單，這是一個相互尊重、平等互利、合作共贏的國際組織，對備受美國霸權欺凌的弱小國家例如伊朗和敍利亞而言，無異於一個「避風港」。

美國到處拉幫結派，組建一個又一個政治和軍事小圈子，既有四眼聯盟和北約，還有四方安全對話和美英澳三方同盟等等。這些小圈子並非平等的關係，更不是為了維護世界和平正義，而是唯美國之命是從，一切都為了維護其世界霸權。他們總是將普世價值掛在嘴邊，要求全世界遵守，其實所謂的普世價值無非就是美西方那一套：弱肉強食。

最諷刺的是，印度作為美國的所謂亞洲盟友，也是四方安全對話成員之一，卻在多年前與巴基斯坦一起加入上合組織。印巴是宿敵，中印也是矛盾重重，依然無礙其成為上合成員，可見這是一個真正開放包容的國際組織，與美國組建的排他小圈子有根本上的區別。印度同時加入四方安全對話和上合組織，雖然有左右逢源的味道，但也反映其堅持獨立自主的外交政策，不願事事聽從美國擺布。

這正是得道多助，失道寡助的道理。上合成立以來，一直受到美西方冷嘲熱諷，甚至被詛咒很快就會從國際舞台消失。結果恰恰相反，上合不但沒有消失，反而日益壯大。這除了說明各國廣泛認同獨立自主和互不干涉的原則，也說明美國霸權行徑愈來愈引起各國反感。

不難預料，隨着國際政治和經貿重心逐漸向東轉移，必將有愈來愈多國家齊集在上合組織的旗幟下。目前9個成員國總人口超過33億，佔全球42%；經濟總量達23.5萬億美元，佔全球近四分之一。若再加上正排隊等候加入的眾多國家，力量更加龐大。雖然上合不是政治和軍事聯盟，但對外合作不斷擴大，國際影響力不斷提升，意味着一直由美西方主導的國際秩序必將改寫。不管美國如何拉幫結派，如何圍堵中俄，都改變不了霸權衰落的宿命。