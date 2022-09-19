繼打鼓嶺冷血綁架撕票案後，警方再破獲懷疑綁架案。一名欠債約10萬元的17歲少年，在旺角與追數男子會面後被挾持上私家車離去。歹徒致電事主母親，要求她代子還錢，並相約在港鐵大埔墟站對開交收。昨日凌晨約4時，4名歹徒帶同事主駕乘私家車現身，早已埋伏的警員一擁而上，當場拘捕二人，惟私家車上另外兩名歹徒挾持車上債仔駕車離去，與警方展開追逐戰，最終所有人落網。

今次綁架案並無搞出人命，總算有驚無險，但香港治安每況愈下卻是不爭的事實。早前銅鑼灣在光天化日之下發生持槍行劫錶行案已是一例，而假難民街頭械鬥更是無日無之，日前又有越南籍假難民在深水埗街頭被同鄉劈得滿身鮮血，嚇煞途人；稍早前又有南亞漢在油麻地被斬死、另一印度漢則在元朗被斬斷手掌。

至於本地黑幫活躍，毒品案猖獗，加上藉經營非法樓上吧、賭檔等從事放數、交易毒品和「養雀仔」，更令治安惡化加劇。尤其黑幫和假難民勾結，後者為搵快錢充當黑幫打手爛頭蟀，所有嚴重罪案都有假難民身影，令黑幫如虎添翼。可見這個治安毒瘤一日不剷除，港府一日不退出聯合國公約，假難民遺患只會愈演愈烈。

治安惡化同樣會加速人才外流。所謂君子不立危牆之下，香港淪為罪惡城，有錢人行出街驚被標參，打開門做生意驚被打劫，良家婦女不欲與假難民為鄰，家長擔心子女學壞，用腳避險就是必然結果。難為港官還煞有介事揚言「香港一定會搶人才」，真不知從何搶起。

反觀新加坡則坐收漁人之利，除了防疫鬆綁搶走香港大量生意和資金，人們更鮮有聽聞獅城有嚴重罪案發生。良禽擇木而棲，人才識得揀，當然揀個安全城市落地生根。