大概兩年前，「黃絲」群中開始爆發走資潮，不少反對派的輿論領袖大肆渲染，說中美兩國貿易戰加上《港區國安法》，將會使香港資金大舉外流，聯繫匯率朝不保夕，持有港元是最不智的投資。筆者認識的黃人朋友，紛紛忙於轉移資產，有的買入大量外幣，有的加速在海外置業，一派「走得摩，冇鼻哥」的模樣。

如今兩年過後，卻發覺人算不如天算，黃絲們棄如敝屣的港元，竟然成為了全世界其中一種最穩健的貨幣。近日，英鎊、日圓跌得四腳朝天，即使強如人民幣，兌美元的匯率亦較高峰期下瀉了約10%。相對之下，港幣有聯繫匯率支持，在今次的貨幣大跌浪中，便能如如不動，有力地保障了香港人的資產價值。

近年，不少黃絲沽售港元，買入英鎊，然後移居英國，但讓我告訴你，英鎊兌美元的匯價，剛創出37年來的新低紀錄。兩年前，你用1,000萬港元在英國購入資產，但假如當時不買，留待今天，可能只需要用700至800萬港幣就可以買到。在短短幾百天內，英國與香港的貨幣購買力此消彼長，其幅度之大，委實讓人咋舌。

全球經濟的結構深密而微妙，香港又是一處奇特的地方，置身於世界大潮當中，此地的吉凶禍福，不是一般人所能輕易預估的，黃人以為香港「死硬」，實際上卻未必。這兩年，香港經濟表面上是十分差勁，但我們的貨幣購買力大幅度提高了，也就是說，香港人相對之下，比以前更加有錢。遠的不說，如果一、兩年前，你在大灣區的中山看中一個房子，當時賣200萬港元，如今人民幣貶值一成，你用180萬便能買到。今天的港幣有幾「好使」，於斯可見。