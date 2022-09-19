甚麼膽最大？色膽最大。警方日前到灣仔駱克道富士大廈掃黃，拘捕9名持護照入境的泰籍人士，當中8男疑為變性人，以女性打扮招攬生意，每次索價600至800元不等。8男對1女的「鳳姐」比例未免太嚇人，但嫖客對於人妖充斥，有沒有可能渾然不覺？這便令人細思極恐了。

尋芳客不是梁山伯，有幾人會對有肌膚之親的「女子」出現「安能辨其是雄雌」的純情，值得懷疑。何況，「疑為變性人」即是否已接受變性手術亦有待商榷，縱然性別重置手術可顛龍倒鳳，但並未高明到可令男人變性後有如百分百真女人。

再說，若有「妓女」賣假東西惹毛了消費者，雖未聞有人會以涉嫌違反商品說明條例向執法單位投訴，惟臭名想不在網絡尋歡討論區與Telegram群組廣傳，也非易事。不過，還是照樣出現一幢大廈內拘捕「8名男妓女」的奇景，若市場沒有這種需求，會有這種供給嗎？這才是世衰道微，人心歪變。

當然，這種異於常人的性癖好並非新鮮事物，過去也有港人定期前往泰國，為的就是這種雌雄同體的奇特之人，並戲稱之為「食鵝」。只不過疫情下，出境旅遊諸多不便，能有「性致」出外尋花問柳，然後不厭其煩回港酒店檢疫3天者，畢竟只在少數。若說沒有不法之徒覷準商機，把原本常見於泰國酒吧街一帶的人妖，移磡就船搞來香港，百貨應百客，那是對世情認知不足，仍然存有不切實際的純情。值得留意的是，衞生防護中心公布去年8月至今年6月，共錄得5名女性性工作者新感染愛滋病病毒病例，全為年逾五旬的華裔，說明色膽包天之人口味相當非典型，字典中也沒有「淆底」兩字。如何有效阻截猴痘等諸般傳染病，經外來性工作者傳入香港，實不可不察。