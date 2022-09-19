平衡抗疫和復常絕非易事，維港泳如期復辦，對體壇來說是好消息，背後有賴政府部門和主辦方的不斷協調，找出最大公約數。不過香港田徑總會早前宣布取消今年渣打馬拉松，世界龍舟錦標賽亦將移師泰國，難免影響香港作為盛事之都的形象。當外國不斷鬆綁搞盛事，與香港搶人才、搶生意，港府應盡快公布復常路線圖，做好平衡防疫和經濟發展、復辦大型活動的安排，以提升香港國際都會的競爭力。

自第5波疫情下多個體育賽事遭取消或延期，筆者一直與政府和業界溝通，希望當局有一套較成熟和有效的做法，訂出批准活動的準則，讓主辦方可以跟隨，爭取復辦。面對確診仍在高位徘徊，當局必須要小心處理，為防疫安全把關，主辦方亦要有足夠時間去預備，處理報名、贊助商和防疫等安排。

今次維港泳規定參加泳手要符合疫苗通行證要求，還要在比賽前48小時接受核酸測試，填妥健康申報，比賽當日亦要快測。如果能安全辦好維港泳，相信可對後續盛事起到示範作用，增加復辦大型活動的信心。對於渣打馬拉松，筆者期望當局可與田總繼續保持協調，制訂可行的方案，可考慮爭取將賽事延期至明年初舉辦。

接下來急盼復常的盛事眾多，例如香港世界桌球大師賽、高爾夫球公開賽，還有當局已決定舉辦的國際金融投資峰會及亞洲文化合作論壇等。而香港要發展中外文化藝術交流中心，說好香港故事，最佳方法莫過於舉行更多國際盛事，讓不同地方的人才和旅客共聚香江。加上復甦經濟迫在眉睫，港府在穩控疫情和保障醫療系統的前提下，應進一步就通關問題鬆綁，市民各界亦要齊心配合，提升疫苗接種率，全社會復常的步伐才可以走得更快。