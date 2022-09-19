紀念「九一八」，反對日本軍國主義復活、保衞世界和平，由哪裏做起？由國人自己做起。「九一八」事件主角的瀋陽，在紀念當日拉起空襲警報和敲警鐘的含意就在於此，香港便是最好的反面教材。

因此，在香港紀念「九一八」，便不應只是去日本駐港領事使館示威抗議，以為遞交抗議信完了便天下太平無事了。更重要的是，喚起民眾的愛國情懷和加大督促特區政府必須去殖化，大力加強愛國主義教育，不要讓「不抵抗政策」在政府的施政中潛移默化，默允綏靖主義變為施政意識的主流。對此，上屆政府的錯誤，便已有被搞「顏色革命」的嚴重失敗教訓。

最近，英女王壽終正寢，英國駐港領事館門前，便上演許多戀殖情意結的醜劇。認賊作父，如喪考妣，留戀昔日殖民統治，丟盡中國人的臉。如此一齣又一齣活生生的奴才劇和賣國主義的漢奸表演，還不足以證明回歸後沒有去殖化、沒有進行愛國主義教育、沒有中國近代史教育、沒有國民教育等的國恥唾面嗎？對於連續多天的國恥醜劇，任何一個尚有血性的中國人，都必須要問一個為甚麼？香港的官員、議員，都要問一個為甚麼？

李家超政府要反思香港要貫徹愛國者治港的話，不立即由上而下和由下而上地貫徹愛國主義教育，推動青年樹立愛國觀念、建立愛國意識的話，香港的愛國者治港便是建立在浮沙之上，隨時地動山搖。一句到尾，「打鐵還需自身硬」，倘若執權柄者還不認識國家領導人在「七一」講話中，壓軸一段對香港青年教化工作重要性的話，便會重複杜牧《阿房宮賦》歷史教訓——「滅六國者六國也。族秦者秦也，非天下也。嗟夫！」