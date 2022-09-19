議而不決，決而不行。阿爺大早對港官嘅儆醒語，估唔到港官依然借咗聾耳陳隻耳，嚴苛嘅防疫政策依然，喊驚本質難改，本港就由動感之都淪為趕客之城，一項又一項原定喺香港舉辦嘅體壇盛事，取消完一個又一個！

田總取消「渣打香港馬拉松2022」很大程度係因港府嘅「議而不決」！呢，原本明年8月舉行嘅「世界龍舟錦標賽」已落實轉移泰國，原因係訪港旅客檢疫及隔離較他國嚴格；原定今年11月喺港舉行嘅「世界巡迴賽」其中一站「香港公開羽毛球錦標賽」取消，原因係海外參賽球員及陪同人員，抵港後擬以「賽事氣泡」形式訓練及比賽，有別其他世界巡迴賽嘅隔離措施。仲有原定明年舉行嘅「單車國際賽」又因為需以「隔離泡泡」形式舉辦而取消。當然，政府嘅體育專員仍死撐因疫情發展仍係未知之數，好多賽事嘅決定言之過早！

實情係，好多嘢一旦失去，就好似風箏斷了線，好難再捉得住！新文化運動旗手胡適嘅一次演講，曾說，若青山不在的時候，就是吃自己的飯，說自己的話，都不是容易的事。看看各國及地區爭相放寬防疫限制；疫慌近3年，百業蕭條，民生多艱，高官不食人間煙火，哪知尋常百姓要生活要交租食飯，一日唔復常，飯碗難保，「餓死多過病死」，而高官仍孜孜不倦於「數據」，聽唔到民間處處有啼聲！

多少防疫事，盡付笑談中？邊有人有心情食花生吖！本報獲最新消息，本港短期內將取消「3+4」入境檢疫安排，變為「0+7」，而基於疫情回穩，本港已接種兩劑疫苗嘅人口已逾九成，人數達664萬，佔本港人口88.7%。講真，冇乜理由仲一日到晚喊驚，咪再議而不決喇，蘇州過後真係冇艇搭吖！