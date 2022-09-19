近年來，有許多青年學子也因懵懂自大而誤入政社「暴」途，更有困陷毒淵而不能自拔，誤己累人並形成嚴峻社會問題，特別是在政府一再倡導要向毒品說「不」，但隨着吸毒和販毒活動「娛樂化」和年輕化，對青少年及其家人造成更多更深及不可逆轉的傷害。因此，大家應齊做防毒守門員，組建禁毒防火牆和打通青少年的拒毒「任督二脈」。

利之所在，掃之不盡，販毒集團不但繼續擴張勢力，更將「黑手」伸向青少年。2021年被檢獲的毒品數量和案件宗數，分別較2020年上升1.5倍和15%；因干犯毒品罪行被捕的21歲以下青少年當中，涉及嚴重毒品罪行的佔64%，較21歲或以上人士的比例高15%。同期因干犯販毒罪行而被檢控的21歲以下青少年當中，被定罪的比例更接近80%。

經整理數據，關注到在過去一年：第一，21歲以下的吸毒者人數大幅增加40%；第二，21歲以下吸毒者的平均年齡由18歲降至17歲，首次吸毒年齡亦由16歲降至15歲；第三，吸毒者既有來自暴力黑道、邊緣基層，亦有以潮流領航形式作跨階層散布，隱蔽性強，令政府執法相對被動和乏力。

吸食毒品戕害身心健康，其中的氯胺酮（K仔）會損害肝臟和導致膀胱萎縮；冰毒及可卡因則會嚴重傷害腦部，並產生幻覺或思覺失調，影響社交、學業或工作等各方面的能力，繼而破壞家庭及朋友關係，既耗費青春和金錢，更要承受前途盡毀的打擊。

為何明知毒致命，但仍有人偏向毒海遊？有研究歸納為五點：第一，作為逃避現實的方式；第二，擺脫挫折帶來的失落和困擾；第三，硬充好漢，視作反抗權威的表徵；第四，爭取朋友圈的認同；第五，出於好奇尋刺激。事實上，這些都是當前「政毒」共通的亂因，最終難逃自殘厄運！

面對詭譎多變的毒情形勢，各方都應把創新思路、創新戰法，組建禁毒防火牆，齊做防毒守門員。一是繼禁制「大麻二酚」產品，當局應緊盯毒品的「市場」趨勢，持續地檢討和修訂相關法例，確保執法有力和刑罰「夠嚇」。二是通過國家公安部和國際刑警組織，將禁毒前線由在港「堵源截流」推前到在海外開展的「清源斷流」。三是致力宣傳和教育工作，培養年輕人成為禁毒領袖，透過更「貼地」的方式將禁毒資訊滲透到青少年層面。四是做好網絡和情報管理，掌握新技術，打好禁毒實戰。

社會各界則應做守門員，齊心合力協助年輕人打通「任督二脈」，其中的「任脈」是指讓年輕人在人生觀和價值觀，知進退懂深淺，糾正自我設限或桀傲逆反的偏差；「督脈」則是為年輕人特別是毒品更生人士安排工作和學位，以及過渡性的生活照顧，給他們一個從頭再起的機會。至於年輕人本身，應慎選交友圈和保有獨立的判斷能力，更要切斷毒品與人際關係的「正向連結」。