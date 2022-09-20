娛圈單打：男神歸位！　福山雅治重振雄風

一個角色演足15年依然大受歡迎，就算不是前無古人，肯定也是一項成就。日本男神福山雅治演藝生涯最經典角色──《神探伽俐略》的湯川學教授終於歸位，第三部系列電影《沉默的遊行》在日本開畫即大收旺場，周末票房衝破30億日圓，非常巴閉。這對於福山來說無疑是一支強心針，皆因男神自2015年公布婚訊後，幾乎所有影視作品皆仆，今鋪都可謂吐氣揚眉。

福山婚前一直以鑽石王老五形象示人，清秀俊朗的外表加上音樂才華橫溢，通殺所有雌性動物。最難得的是，他毫不介意公開大講有味笑話，其主持的夜間電台節目便以黃色話題聞名，樂而不淫的作風，連男粉絲也折服。

不過男神也有定下來的一日。2015年9月公布與同是演員的吹石一惠結婚，由於事前從未承認拍拖，因而令女粉絲晴天霹靂。有指當時全國女性失落到一個點，OL無心工作，師奶無心煮飯，成為一時現象；其所屬經紀公司股價更是應聲暴跌，市值蒸發約40億日圓，堪稱誇張。由於女粉絲深感「受騙」，對男神不再賣帳，其婚後主演的電視劇和電影沒有一部大收，聲勢大不如前。

終於，福山還是要架上金絲眼鏡，再演冷靜睿智的湯川教授。《神探伽俐略》最初是2007年一部推理電視劇，推出後形成旋風，不僅風靡日本本土，兩岸三地一樣大受歡迎，2008年拍成電影版《嫌疑犯X的獻身》，2013年再推出電影《真夏方程式》和第二季電視劇，全部叫好叫座。

福山曾說不介意一直演湯川教授，但要視乎原作者東野圭吾何時再有小說推出，結果一等近10年終於遂了心願。福山外形依然不老，和15年前幾乎沒有分別，男神DNA果然不同凡人。