正論：自我封閉淪孤島　錯過時機難彌補

香港被邊緣化，淪為孤島，國際盛事紛離港而去，連郵輪也不來訪，各界要求復常之聲，一浪接一浪，連一直要求嚴格控疫的政府專家顧問，也倒戈相向，大家都知道機會不等人，在世界趨勢大開門戶重塑商機的時候，香港再封關等如自絕於天下。

生意不等人，商機不等人，去年在港復辦公海遊的皇家加勒比國際遊輪，因為今年1月初第5波疫情爆發，被港府再次煞停公海遊，據悉最近申請重啟郵輪未獲港府明確答覆，因此放棄在港重推公海遊，並表示郵輪業於各地恢復正常運作，重新部署船隻回港需要較長時間，希望特區政府盡快調整公海遊防疫政策。換言之，香港一日不鬆綁，該郵輪公司就無奈告別。據聞早前從香港移至新加坡的海洋光譜號會留在當地接待旅客，直至2024年4月。

又是新加坡，這個老對手，最近視香港為「朋友」，因為本港實在太禮讓，嚴苛抗疫措施，把外資及商機都拱手相讓。也難怪外商「跳船」捨香港而去，商業世界瞬息萬變，疫情重創全球經濟，難得各國喘定，大開門戶，郵輪公司當然想盡快泊個「大碼頭」，誰會想去一個關卡重重的荒廢碼頭，寧買當頭起，不會搭上一艘沉船吧！

郵輪不來，龍舟也不來，早前國際龍舟聯合會通過，因應本港防疫限制，原定明年在港舉行的世界龍舟錦標賽，將移師泰國舉行；一年一度的國際馬拉松長跑，主辦單位也等不及政府審批，便宣布放棄。本來入秋之後盛事連場，香港10公里錦標賽、維港渡海泳、國際馬拉松、桌球大師賽及國際七人欖球賽等，還有重量級金融界人士雲集的國際金融領袖投資峰會等，現在只剩小部分可以「留低」，但能否順利如期舉行，也是未知之數，外國來賓及選手，恐怕對香港嚴苛的防疫措施望而生畏，甚至卻步。

香港空有又闊又深的維多利亞港，以及72億元造價的郵輪碼頭，無人問津，變成寂寞港灣，就連百多年前開埠初期熱鬧的小漁村也比不上，簡直情何以堪！本港的疫情是否嚴峻至寸步不能放鬆？問這方面專家袁國勇最清楚，連他也與3個同屬港大的學者發表聯合文章，指出新冠變種病毒Omicron的毒性大大降低，接種3劑疫苗受感染或重症的機會亦是下降，估計現時應超過95%人口具防重症免疫屏障，死亡率在極低水平，本港絕對有條件進一步實現以檢測代替隔離的「0+7」方案，甚至更進取的方案，加速邁向復常。正如專家所說，夏季感染一般較輕，這個時候不放寬，難道等到冬季大爆發才考慮嗎？

商經局局長丘應樺外訪柬埔寨金邊，出席慶祝香港特區成立25周年午宴，合照時全場都沒有戴口罩，反而香港高官出席本地活動都如臨大敵，位位戴口罩，卻是一個又一個染疫，真是極大諷刺。香港給新加坡爬頭，未來連柬埔寨也可能從後追上。三大基建，郵輪碼頭迹近荒廢，西九高鐵「長眠」近3年，港珠澳大橋車流疏落，完全代表了香港頹喪的現況。