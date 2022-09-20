功夫茶：經濟不景加風起　港人運程衰到痹

「福無雙至，禍不單行。」正當本港經濟衰到貼地，愈嚟愈多市民患上「荷包乾硬化」之際，坊間又吹起一陣加風，最新一波仲蔓延至教育界，幼稚園同中小學校都獲批准加學費，甚至郵費都話加價！又話要同心抗疫，又話要共度時艱，殊不知轉個頭呢樣加、嗰樣加，十足舊陣時啲大地主，饑荒年代繼續徵糧。無錯，港府預計有過千億元財赤，各行各業嘅生存環境都唔好，弊在小市民就快連搵個銀仔刮痧都冇；港府批准加價之前，係咪應該搞好經濟先呢？

是咁的，教育局尋日宣布完成審批直資、私立同國際學校嘅加價申請，學費平均加幅達到2.48%至4.26%。今年總共有169間中小學校申請加學費，結果除咗兩份來自國際學校嘅申請之外，其餘申請全部獲批；換言之，今年共有167間學校獲准加學費，按年激增一倍！加幅方面，以直資學校嘅加幅最低，最高自然係國際學校！另一方面，教育局亦都完成審批727間幼稚園加學費申請，其中提供全日制課程嘅幼稚園當中，有202間獲准加學費；至於提供半日制課程嘅幼稚園當中，就只有9間獲准加學費。對於較多全日制幼稚園獲准加價，局方解釋係基於政府同家長共同承擔成本原則。

喺香港地，養育一個小朋友有幾貴，相信大家都心知肚明！又怕學習「輸喺起跑線」，又怕細路仔發育唔好，基本上樣樣都要錢，家長嘅經濟壓力可以話係相當沉重！坦白講，教育界近幾年都絕不好過，申請加價實在係無可厚非，私立學校或者國際學校呢啲要自負盈虧嘅，加學費獲批真係無話可說；之但係直資學校加學費就有斟酌餘地，當局係咪可以透過加大資助額，以減輕家長嘅負擔呢？

至於話郵費加價，就更加難令人接受。港府至今仍未取消酒店檢疫，唔好話旅遊，港人就算想探吓親朋戚友，依然代價不菲。好在依家科技發達，通過通訊軟件、長途電話，想話同外地親友聯絡感情，基本上唔太受影響；之但係對於一啲喜歡用書信聯繫，又或者經常郵寄文件嘅市民嚟講，影響就相當巨大啦！尤其好多市民之所以選擇郵寄文件，都係貪方便啫；假如揸住一堆兩蚊郵票喺手，究竟係專登去郵局買番一堆兩毫子郵票，定還是貼多張兩蚊郵票好呢？

不過講到最大影響，應該係港府批准加價呢個動作嘅象徵意義！唔止公共服務，查實絕大部分企業現時都面對經營困難嘅問題，有啲甚至已經去到生死存亡嘅階段，但好多商戶本着「同舟共濟」嘅心態，都係選擇自己死撐住先；殊不知港府作為領導，竟然一再容許公共服務加價，大家話市民又點會唔嬲呢？重振經濟唔去做，淨係識掠水再掠水，面對咁嘅政府，港人運程又點會唔衰到痹呢？