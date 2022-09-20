西方近年的發展愈來愈宗教化，只容許美國自由主義模式代表的西方發展道路與價值觀念，不僅排斥伊斯蘭教的宗教、文化、社會與經濟發展模式，反對中國自我奮鬥走出的道路和背後的中華儒家文化，就連同屬西方卻被認為保守傳統文化與價值觀念的，也盡在排斥之列。最近的例子是美國夥同西歐主導的歐盟攻擊東歐的匈牙利與波蘭。

9月15日，匈牙利被歐洲議會以大多數票定性為選舉制與專制的混合體制，不屬民主體制，據此歐盟便可對之企圖施加各種刁難與制裁。同樣地，它們亦批評波蘭堅持的歐洲傳統為保守落後，將之與匈牙利同列，作為歐盟內部的異己者，甚至有主張將二者驅逐出歐盟。批評與排斥匈牙利及波蘭（其中也暗含其他東歐及正在申請入歐盟的西巴爾幹國家），是指它們的價值觀念與西歐不同，後者與美國、英國同屬自由主義的範疇，代表包容與進步，匈牙利公開宣稱追隨的是非自由主義的民主。這樣的二分法便把美國、西歐與東南歐對立起來，讓美國化的西歐大國着手將之排除出歐盟。

西歐等攻擊匈牙利、波蘭的重點，是它們堅持歐洲的天主教傳統，強調家庭，反對濫用墮胎和性少數（LGBTQ）宣傳，因兩者都是在摧毀傳統家庭制度。匈牙利與波蘭的憲法體制在民主選舉制度下的發展是捍衞傳統歐洲文明與宗教價值，抵抗西歐美國過度自由主義的侵蝕。匈牙利國會早前通過反孌童法案，禁止向18歲以下青少兒童宣傳LGBTQ的性少數言行。西歐的自由主義者強烈反對，因而通過歐洲議會，利用西歐以人口多數和民粹主義佔優的力量，貶斥匈牙利，不顧匈牙利政府在2010年以來民主選舉大勝的政治現實，變成了西歐以多數獨裁來壓倒東歐民主的少數。

從歐盟的基本體制來看，此舉正逐步顛覆建盟的基礎原則，以大凌小，放棄保護少數、全盟一致的體制。美國及西歐的行為便是典型的十字軍東征，不單止借宗教之名攻擊別的宗教，在基督教體系之內，亦攻擊其他教派（天主教與東正教），或許可重演百年教派之爭。

美國官員說，中國若依美國發展方式便可停止貿易戰。這便是公開宣布美國模式的唯我獨尊，全球要依從，不從會被殲滅。這便是中世紀教皇式統治，可正如教皇制度底下盡是金錢與權力利益的搶奪。