「一國兩制」是個好制度，它從上個世紀80年代中英談判香港前途、北京提出時就極為注目，引起爭論。要知道，那時東西方冷戰正酣，資本主義和社會主義鬥爭激烈，難解難分，各自都付出過慘重代價，因此，在一個國家裏實行兩種制度，和平共處、共同發展的設想，肯定驚世駭俗，石破天驚！

英美西方世界不相信，認為這是「中共統戰伎倆」，是「北京運用談判手段把香港和平接管過來的騙局」，是「中共說說而已」，認為「中共不可能在自己掌控的範圍內搞資本主義」……

與此同時，中共內部也有許多人不相信、不理解甚至反對「一國兩制」，認為馬克思列寧主義的書本裏並沒有這一說，認為違背了馬列主義的基本原則和國家學說，認為若搞得不好，會將西方利用香港的資本主義制度顛覆「一國」的社會主義變得「合法化」，給資本主義擊毀社會主義「大開方便之門」，認為不能為了經濟利益而不顧政治大局……

不必諱言，對「一國兩制」不理解、不相信、不看好的聲音當年很大。這也難怪，如果只從「原理」出發、從意識形態出發、從社會主義和資本主義鬥了幾十年的經驗教訓出發，懷疑和反對「一國兩制」那是正常的。

不過，若把這個問題放在更高、更宏觀和尊重歷史與現實下考慮，既要收回香港捍衞國家主權，又要和平方式解決「國際爭端」，也要維護香港的長期繁榮穩定、政權順利交接，令香港為中國的現代化繼續作出不可替代的重要貢獻，那麼用「一國兩制」解決問題，又是一個最實事求是、最接地氣的構想，而北京掌握的各方面的力量和條件，也最能支撐實施「一國兩制」得以實現。也就是說，實施「一國兩制」儘管沒有前人經驗，可能遇到許多困難和鬥爭，但中央有足夠的力量和辦法解決問題，使其成為完成祖國統一、實現中華民族偉大復興的輝煌一頁。