中國近幾十年來發展迅速，不僅躍居世界第二大經濟體，部分領域更已領先全球。但有些中國人依然有種莫名其妙的自卑感，總是認為外國月亮比較圓，經常拿西方的標準來衡量自己的國家，認為中國這也不行，那也不行。尤其在香港，回歸25年後的今天，不少人依然有嚴重的戀殖心態，對英國頂禮膜拜，對英女王去世如喪考妣，這除了用「奴性」來形容，實在找不到更好詞語。

必須知道，西方是經過幾百年發展和累積才達到今天的水平，而且主要是靠掠奪殖民地資源。他們的所謂文明，其實是建立在戰爭和殺戮之上，美洲原住民幾乎被滅絕，非洲奴隸貿易延續數百年之久。正如馬克思指出，「資本來到世間，從頭到腳每個毛孔都滴着血和骯髒的東西。」只有我們中國是在一窮二白的基礎上，通過自身努力而取得巨大成就，既不靠對外侵略，也不靠偷竊搶掠，中國人憑自己雙手創造財富和奇迹，有何理由自卑？中國僅用了幾十年時間，便走完西方幾百年走過的工業化歷程，到底誰的月亮比較圓？

就以英國來說，即使披着一件紳士外衣，也掩蓋不了海盜本質。世界上絕大多數國家和地區都曾經被其侵略過，中國受到的傷害尤甚於其他國家，只要了解當年英國是如何通過鴉片戰爭霸佔香港，大英博物館裏有多少搶奪自中國的文物，就知道英國的歷史是多麼骯髒。近年有印度人秋後算帳，指英國的殖民統治給印度造成巨大損失，竊取財富估計最少也有45萬億美元，因此要求賠償。英國會賠償嗎？開玩笑，這無異於與虎謀皮。

外國人瞧不起中國人不要緊，重要的是中國人不能瞧不起自己。西方自以為高人一等，至今依然以俯視和鄙視的眼光看中國，那是傲慢與偏見使然。而有些中國人鸚鵡學舌，以西方口脗唱衰自己的國家民族，甚至以做中國人為恥，以做西方二等公民為榮，這已不僅僅是缺乏民族自信，而是奴性基因作怪。

實際上，西方過去掠奪得來的財富已揮霍得七七八八，目前正面臨無以為繼的困境，好日子恐怕已經到頭。曾經的世界霸主英國更是極速衰落，經濟總量已被曾經的殖民地印度超越，人均GDP也輸給曾經被其殖民統治過的香港，英國還有甚麼值得炫耀？除了忽悠香港黃絲之外，還有甚麼吸引力可言？