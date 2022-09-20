仗義每多屠狗輩。本報報道，一名年輕順豐收派員派件期間看見老翁跌倒地上，不僅即時攙扶，知道老翁必須到政府合署處理事宜，二話不說即讓老翁坐在其手推車上，再「義載」老翁到目的地。事件被網民直擊和分享，順豐得悉後更向該名好心員工發放一萬元獎金以示嘉許。這件好人好事非常暖心，可說是冰冷的石屎森林裏難得的溫泉。

收派員的工作有多辛苦毋庸贅言，烈日當空又好，風雨交加也罷，都要孭着或推車大堆速遞貨件周街送，自顧已經不暇，難得該名收派員還有餘力幫助有需要的人。這對於很多西裝革履、裙襬飄飄的好人好姐來說也未必做得到，這位基層小民卻做到了，而且順豐的形象也有所提升，這一萬元獎金派得相當值得，也有意義。

說來實在唏噓，一件好人好事也能觸動廣大市民的心，皆因這個社會戾氣實在太重。例如昨日凌晨元朗便發生傷人案，十多人公然在街頭「開片」，有人更持刀斬人，血肉橫飛，最終4人受傷，當中一人更重傷昏迷。據悉，事件源於一班人在酒吧慶生，期間與另一班人疑因碰撞問題爭執，繼而觸發打鬥，有人更吹雞班馬，一發不可收拾。這麼小的事也演變為刑事案，人心不古，乖張暴戾，由此又可見一斑。

實際上，本港治安急劇惡化已是不爭的事實。君不見，假難民械鬥仇殺、黑幫販毒、匪徒持槍行劫、綁架勒索無日無之。疫情之下，經濟陷入谷底，許多人走投無路惟有鋌而走險；犯罪集團覷準有些人求財若渴的心理加以利用斂財，黑幫則與假難民一拍即合作奸犯科，整個香港立立亂。港府若繼續坐視不理，既不加強打擊罪案，又無振興經濟妙策，香港肯定沒有最亂，只有更亂，好人好事買少見少。