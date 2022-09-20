過去的香港特區政府主要由文官主導，被指處事溫吞，在很多問題上議而不決。不少市民由是日夕盼望，但願改由武官掌權，好使政策推行能夠劍及履及，莫再蹉跎時光。

好不容易等到今屆政府上台，特區府衙內的第一、第二把交椅，都是由出身紀律部隊的人擔任，其他不少部門，亦是由有武官背景的人出掌。不過，新班子開局至今接近3個月，對於市民最關心的開放疫禁問題，仍是表現出一副婆媽樣子。

香港紀律部隊予人的印象是高效率，做事既不含糊，亦不拖拉。今年8月31日，銅鑼灣區發生一宗械劫案，4名匪徒闖入鐘錶行，搶走了價值千萬元的名錶，然後遁去，但是不消幾天，到了9月4日及5日，4名涉案匪徒已經悉數落網，就連兩名駕車接應的同黨也一併被捕，破案過程乾脆利落，這就是香港武官常見的辦事效率。

可惜，這種判斷精準、行動迅敏的表現，卻未能反映在武官出身的新政府決策人員當中。面對社會上鋪天蓋地的聲音，要求放寬防疫禁令，特區新班子總是徘徊瞻眺、畏葸不前，一點也看不出在戰場上應有的武人作風。

或許好些由武官轉文職的領頭人，仍然需要一段適應時期，但是，很多市民渴望你們的適應期能夠盡快完成，要不然，會有愈來愈多的香港人餓死。

所謂「秀才造反，三年不成」，不少文官總是畏首畏尾，你問開放禁疫令是否可行，他們可能先要調查一年，再部署一年，然後修改措施又一年，弄不好的，甚至會由調查開始重做一遍，但香港不能再等了，求武官出身的老爺們行行好，趕快舉起軍旗下達命令吧！