美國前國防部長拉姆斯菲爾德生前有一段頗堪玩味的說話，他指世上存在「已知的已知」、「已知的未知」及「未知的未知」。山姆大叔阻撓新冠病毒溯源應屬哪一類呢？著名醫學期刊《刺針》新冠委員會日前發表報告，就着疫情爆發、病毒源頭、各國及機構反應作出評論及建議，當中提到獨立研究人員在美國溯源新冠病毒時遭到阻撓，只能獲得經編輯的資訊，委員會在未能獲得所需的充足資料下，無法確認新冠病毒源頭。不過，委員會主席薩克斯之前在一個會議上表示，非常相信新冠病毒是來自美國實驗室生物技術，而非來自大自然。

美國不但有德特里克堡基地，又被俄羅斯指控在烏克蘭進行秘密生物武器研究，美國國防部今年6月終於首度承認過去20年資助46個烏國實驗室，但強調不涉生物武器計劃，純粹旨在改善烏克蘭的生物安全，以及人類和動物的疾病監測而已。美國真是大善人啊，而且是一個從事善舉已20年，靜悄悄的低調得像在做不可告人邪惡壞事一樣，既不開誠布公，也決不對欲知一二的外界開綠燈的大善人。

前國務卿鮑威爾曾憶述70年代獲選參與「白宮學者計劃」，指當時行政管理和預算局的公關長批評該計劃讓年輕人接觸太多政府部門的敏感資料。山姆大叔做事從來不簡單，手段複雜詭變，教人防不勝防，又豈容世人輕易洞悉呢？

2011年，英媒報道美國中情局收買一名巴基斯坦醫生，透過虛假的接種疫苗計劃來收集DNA，再比對手上已有的拉登胞姊資料，從而得知拉登家人所在位置，進而部署擊殺行動，這事也是在拉登死後才曝光。這是當然的了，閣下既非白宮中人又非中情局高層，倘對相當敏感之「已知的已知」也了然於胸，偷天換日的大計將要如何進行？