疫情下划獨木舟成為熱門水上活動，但市民往往忽視潛在風險，安全意識不足，坊間出租獨木舟生意亦無王管。日前香港受強陣風吹襲，警方接到多宗水上活動求助，其中西貢有9人玩獨木舟時翻艇墮海，兩人昏迷。筆者理解市民享受水上活動的樂趣，但鑑於意外頻生，作為負責任的議員，希望當局能加強規管，做好安全規範。

水上活動潛在的風險範圍甚廣，視乎天氣、風浪等環境因素，可能成為高風險活動。康文署轄下水上活動中心規定，市民如以個人名義租用水上活動中心的獨木舟，須有相關的訓練證書或資歷證明，而該處亦會提供有關課程，讓學員掌握基本操控技術和安全知識。但筆者發現，現時很多私營水上活動店良莠不齊，經營者毋須申領牌照，參加者毋須出示任何上課或曾接受訓練證明，便可租用獨木舟或直立板。不少人未經訓練便自行出海划獨木舟，險象環生，無疑是一大安全漏洞。

筆者建議，當局必須多管齊下，加強水上活動安全。首先，對私營的水上活動店作出更多規範，可參考康文署的做法，參加者須接受相關訓練或出示相關課程證書才可租用獨木舟等設施。第二，與業界商討並制訂安全指引，做足安全措施，包括強制穿救生衣、出發前須確保獨木舟並無損毀、若海面刮起大浪應停止出租等。第三，長遠可考慮研究立法規管，設立發牌制度，經營者須具備相關運動的專業知識，或設有教練提供指導和訓練。

康文署、海事處、天文台等部門，應合作在泳灘、水上活動熱點加強宣傳和教育工作，提醒市民在進行水上活動前做好準備，留意天氣、環境狀況及警告信號，提升公眾的安全意識。玩運動，最重要是安全，當局應盡早就水上活動安全諮詢業界意見。