現代版漢奸之首的黎智英，被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全，及串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示或複製煽動刊物等罪，將在今年12月正式開審。其實，有關控罪涉案的同犯，包括《蘋果日報》最高層多名負責人及供職人員已先後認罪候判；而「十二瞞徒案」的李宇軒，亦已供認與漢奸黎串謀勾結外國勢力、支持策劃組織顛覆政權破壞國家安全的嚴重罪行。相同嚴重罪案的疑犯、前美國海軍情報人員Mark Simon，是唯一潛逃外地尚未歸案的最重要疑犯。

眼見大勢已去，漢奸黎僱用的國際律師團隊，竟公然雙重標準自毀法治，不循法律途徑在法庭抗辯而召開記者會，破壞司法程序，鼓吹美英等西方國家政府插手，把黎案上升至外交層面，向中國和香港特區政府施壓叫板，逼放棄檢控黎智英。

漢奸黎僱用的國際律師團隊狗急跳牆，只能是搬起石頭砸自己的腳，犯了五大法律錯誤：首先，黎智英律師團隊用政治恐嚇干預司法審訊；其次，公然違國安法，鼓吹外國霸權國家干涉中國內政，插手香港事務，干擾威脅法庭審案；再者，國際律師團隊的記者會行動，本身已自證漢奸黎是百分之一百勾結外國勢力，破壞國家安全；第四，當事人涉嫌知法犯法，妨礙司法公正，應罪加一等；第五，漢奸黎律師團隊他日在庭審時的任何辯詞已失去客觀公正性，自動喪失辯護的說服力，還可能被法庭追究妨礙司法公正加刑及被控。

其實漢奸黎的罪行豈只現時檢控的範疇，特首李家超在上任政府期內曾當保安局局長，自必清楚黎涉非法佔中案和4,300萬元政治黑金案，沒有理由不同時追究漢奸黎涉這兩重案的罪責，當局必須跟進！