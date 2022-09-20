本港嘅嚴苛防疫政策，導致大型國際體壇盛事一項又一項泡湯，香港呢個「活力之都」，未來一段日子，「斯人獨憔悴」已經寫在牆上。之不過，更令人神傷嘅並非月下獨酌嘅「我舞影零亂」，而係受近3年疫情拖累，本港經濟對外無法通關，沒有活水源頭，疫慌拖累經濟進一步沉淪已浮上水面！

本報一針見血指出割喉式抗疫唔係路，尤其執迷於圍封強檢，浪費公帑，效益成疑。然而，政府防疫高官依然樂此不疲，勞民傷財，莫過於此。人的品行功過，都要經過時間檢驗，「善惡到頭終有報」並非宿命論，而係「多行不義必自斃」嘅因果。同樣，抗疫政策亦要因時制宜，更不能一本通書睇到老！不順應大環境而加以變通，一味喊驚閉關自守，「緊箍咒」下，最終頭痛欲裂嘅係自己！

呢！財政司司長日前預警政府收入將不似預期，估計2022至2023財政年度將錄得超過1,000億元赤字，遠高於今年初預算案所估算嘅563億元。這將是歷來第二高嘅財政赤字，亦意味政府嘅財政儲備或會進一步降至8,000億元。

現屆政府下月將發表首份施政報告，老朽未知政府如何「說好香港故事」；有社區組織調查指出，中港封關逾兩年，逾半港人認為政府最應優先跟進通關，落實及交代時間表，好讓兩地分隔嘅市民一家團聚。至於疫下經濟不景，失業率仍高企，基層亦希望政府加強援助，如將臨時失業支援計劃恒常化、兌現輪候3年上樓承諾等。有學者指出，政府對放寬入境檢疫依然舉棋不定，現時即使放寬，亦難有神迹出現。香港百廢待興，再一味議而不決、決而不行，「欲勝懼敗，欲進懼挫」，一味喊驚，唔好話盛事清零，基層港人能活下去都不易也！