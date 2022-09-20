對於香港應否解禁、恢復常態，社會上出現激烈討論，諸如「別有目的」、「拖後腿」、「金融間諜」等金句更層出不窮。凡政策必有利弊，討論本無不可，然而在討論當中竟出現一句「食花生嘅人講就好容易嘅」，筆者聽到也目瞪口呆！

「食花生」有袖手旁觀的意思，言者事後解釋，「食花生」是指一些不在前線工作的人未必了解狀況，例如前線醫護壓力等，顯然是想「兜翻」，但真的合理嗎？倘若政策只影響前線醫護，非前線醫護者自然不便說三道四，惟防疫政策牽連整個社會，與市民息息相關，試問哪有港人可以「食花生」？

如果可以，誰人不想隔岸觀火「食花生」，現實卻是港人活於水深火熱，過度嚴苛的防疫措施阻撓了經濟復甦步伐，一成不變的抗疫政策扼殺了港人生存空間。別說花生，市民快連開飯都成問題，官員能否別只聚焦於醫療系統壓力，也想想商戶營商壓力、市民生活壓力！尤其官員也說「口罩和嚴厲社交距離措施，防了流感卻防不了新冠」，原意是想突出新冠傳播力驚人，卻反映官員深知現行防疫措施成效低。或有人認為成效低也聊勝於無，但忽視了社會為此已付出巨大成本！若香港經濟成就仍傲視全球，成本再高確也付得起；惟如今百業委靡，繼續無視經濟，根本堅離地！

別誤會，筆者並非呼籲港府躺平或要與病毒共存，然而限米煮限飯，「冇咁大個頭，就唔好戴咁大頂帽」。達成目標有多種方法，好比窮人坐不起法拉利，仍可坐巴士、搭港鐵，港府沒必要以犧牲一切來凸顯抗疫決心！假如官員只是憂慮前線醫護壓力，大可增撥資源加強醫療系統，例如加快引入海外醫護的步伐。

至於社會激烈討論的新冠死亡率計算方法，筆者認為各有道理，卻沒有討論必要。誠然，死亡率是衡量病毒的重要指標，可大家別忘記，本港疫情死亡人數不單止包括死於新冠，更包括死時帶有病毒，甚至有墮樓死亡的患者被納入總數之內，在當局釐清死因之前，討論死亡率的意義何在？更何況，今年1月至4月死亡人數如此之多，純粹因病毒可怕嗎？相信大家記憶猶新，當時港府抗疫失當、安排混亂，例如有患者被迫在醫院門外受盡風吹雨打，別說是新冠，就算流感患者遭受如此對待，也離死不遠。如今隔離設施起了一間又一間，加上治療經驗累積，藥物齊全，即便病毒不變弱，死亡率也必然下降。

提起數據，大家肯定想起「利用數據說話」這金句，但有否發現港府「有口話人，冇口話自己」呢？起初，港府只執着於第二針接種率低；待第二針接種率提高，便說第3針接種率低；第3針接種率提高了，又說長者及兒童接種率低。誰知道當全民接種第3針後，官員會否又拿第4針接種率低來說事。說到底，港府與其聚焦數字，倒不如抬頭看看仍活着港人的生活苦況吧！