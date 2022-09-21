功夫茶：滅鼠無能再捱轟　打擊黑點似做騷

人生無奈，惟有等待。正當大家熱烈期待新一屆政府如何「能做事、做成事」，譬如以政務司副司長卓永興領軍，展開為期3個月嘅跨部門打擊衞生黑點計劃，自上月展開以來係威係勢，關注街道、後巷、街市、公廁、鼠患，甚至冷氣機滴水問題。針對600多個衞生黑點，儼然「清潔香港大行動3.0」新計劃，唔少市民都對政府咁大動作寄以厚望，今趟仲唔係「堅過石堅」？

「防鼠工作做得好，鼠患問題自然冇」！發你個春秋大夢冇咁早！上月下旬，本報接獲讀者報料，指牛池灣村近熟食街市一條巷，赫見大群老鼠趁打風前四出覓食，目測近20隻碩鼠左奔右竄，極度嚇人，功夫茶見到圖片都不禁汗毛直豎！

好啦！政府咁大陣仗話打擊衞生黑點，有組織喺政府開始計劃後進行調查，並喺尋日公布結果，發現有近五成市民表示唔滿意香港嘅衞生問題，亦有調查發現逾六成市民不滿意公共廁所嘅衞生狀況。有議員批評老鼠問題為「地方行政流弊」，如今老鼠唔單止18區橫行，老鼠入屋問題亦時有出現，反映鼠患極度嚴峻，而港府卻完全束手無策，呼籲當局提出令市民有信心嘅方法喎！

嗱！食環署署長楊碧筠指喺7月成立夜間防治鼠患流動隊和引入新科技，今年首7個月捕獲老鼠較去年同期多近兩成，又稱署方已引入熱能探測器和「T型鼠餌盒」等新科技協助滅鼠，並正探討制訂「綜合鼠患指數」，形容滅鼠工作成效顯著云云。

各位，高官嘅「自我感覺良好」勇氣可嘉，實情係高官一方面大搞清潔黑點滅鼠騷，最新鼠患參考指數卻顯示，本港5區中有4區嘅整體鼠患喺今年下半年有惡化，九龍城區更成為期內鼠患最嚴重嘅地區，該區嘅衙前圍道監測點指數於短短半年內惡化咗8個百分點。其餘如中西區、東區、觀塘嘅整體鼠患喺今年下半年均有惡化，高官嘅所謂「滅鼠工作成效顯著」，在市民眼中，卻係斷乜估，冇痛苦！

呢嗱！本月初又有讀者向本報報料，指北角渣華道近亞太廣場嘅一條後巷，顯示食環署放置嘅鼠籠捕捉到老鼠，籠下疑似鼠屍被鼠籠壓着並有烏蠅圍繞，而籠內活鼠疑抵受不了飢餓而啃噬死鼠屍體，報料讀者發現食環署多日冇去清理，死老鼠反構成衞生問題。咁啱早幾日，本報獨家踢爆外判蟲鼠組「除罩歎支煙，捉鼠等陣先」，食環署又懶監管。阿哥，以咁嘅鬆懈態度「全力打擊衞生黑點」，點會有良好嘅「關鍵績效指標」呢？秋風起，三蛇肥，睇怕捉「蛇王」易過捉老鼠喎！「清潔大隊長」卓永興仲話10月展開「改善市容」行動，功夫茶認為先搞乾淨個「蛇鼠一窩」先至講喇！