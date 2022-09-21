正論：人才盛事走清光　不見棺材不流淚

不見棺材不流眼淚，可謂港產官僚的施政特色。在疫情持續向下、死亡率大減之際，社會各界紛紛要求港府放寬入境安排，讓社會盡早復常。奈何言者諄諄，聽者藐藐，港官寧願花時間與專家打口水戰，也不肯看一看經濟奄奄一息的慘況，直到多項盛事以至郵輪公司都捨港遠去，港官才知衰。特首李家超表示各部門正積極研究調整入境人士檢疫安排，惟亡羊補牢，不亦晚乎？

繼取消今年的渣打馬拉松、世界龍舟錦標賽改由泰國舉辦、郵輪公司放棄香港為母港後，香港因為過度防疫而引致的骨牌效應一浪接一浪。政商界頭面人物以至港府委任的專家亦一反常態，接連跳出來表態要求港府放寬防疫安排，否則香港死得。港官不得不面對現實，由最初的態度強硬變成明顯軟化，李家超揚言，港府會盡快作出放寬決定，讓社會有最大的正常和經濟活動，亦確保香港有競爭力聯通世界。

港府終於認清事實是好事，惟「0+7」檢疫方案何時推出，甚至會否有更進取的放寬安排，至今依然說不出究竟。問題是，香港早已落後全世界，正如本報曾經指出，即使「0+7」檢疫方案實施，對旅客和外商的吸引力一樣不大，絕對無法達到振興旅業和經濟的目的，頂多刺激港人報復式外遊而已。皆因目前入境本港關卡重重，登機前既要提供核酸陰性證明，落機後又要再到機場採樣，費時失事；就算不用到酒店隔離，惟期間仍要多次「撩鼻」做核酸，也要每日進行快測，而且被「黃碼」限制活動。除非香港「有金執」，否則怎會有旅客來港貼錢買難受？專家建議取消核酸檢測，改以快測取代，原因正在於此。

另一邊廂，儘管田徑總會在港府多番說項後，終於鬆口表示渣打馬拉松可能在明年2月復辦，港府亦答允提供最大方便，但這遲來的挽留，徒然再次證明港官不見棺材不流眼淚的陋習。舉辦體育盛事，當然吸引愈多人報名愈好，最好能廣招四方旅客前來參加，但港府既要限制人數，又要規定跑手遵守嚴苛防疫要求，結果新加坡再次冷手執個熱煎堆，12月將舉辦渣馬。這還不止，就連本港唯一的紙包盒回收廠，也因為被科技園收回廠房而可能轉往獅城發展。在疫後拚經濟的時代，香港不但沒有招數吸客，反而不斷趕客，尤其在樓股匯皆受壓的當下，環球通脹又隨時殺到埋身，港府還一味拿疫情說事，連通關也沒有時間表，這除了自毀長城，到底有甚麼意義？

正如有前高官形容，市民及商戶企業不能無止境地守下去而不知終局所在，否則「手術成功但病人死去」，今後的策略重點應是與病毒共存並減低風險。這個道理顯淺不過，甚至連京官都認為「港府按疫情調整防控措施無可厚非」，可見內地從來沒有就香港與國際通關亮起紅燈，有的只是港官自我審查，畏首畏尾。時間不等人，本港已因移民潮打擊而人才外流嚴重，加上防疫走火入魔，國際專才過門不入，未來前景堪憂。放寬入境限制已不能研究復研究，愈早拍板愈好，愈遲拍板愈衰，勿謂言之不預也！