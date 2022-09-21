娛圈單打：苦心經營婚姻　女神幸福之道

幸福非必然，即使完美如韓流頂級女神全智賢，事業家庭兩得意，但風光背後，滿是她苦心經營的智慧。事業不用多說，今次就探討一下女神經營婚姻之道，一眾野蠻港女真係要學嘢了。

全智賢出道至今鮮少緋聞，老公是她唯一承認的男友，幾乎一公開便是直接公布婚訊。2012年，30歲的全智賢下嫁小時候已經認識的崔俊赫，這位幸運的男人是名門之後，其外婆更被譽為國寶級韓服設計師。崔俊赫本身也是金融才俊，後來接手家族基金生意，是典型的豪門望族。

本來，以全智賢的韓流天后地位，論美貌、論名氣、論身家，與夫家都是不相伯仲，門當戶對。但女神就是智慧過人，明白要成功維繫一段婚姻，不可能擺出高高在上的姿態，故很早便積極融入夫家，曾在奶奶生日的時候，親手做韓服娃娃蛋糕送給奶奶，氹得奶奶非常高興；她又會陪奶奶打高爾夫球，投其所好；服侍老公更是不敢怠慢，她曾在訪問中透露，每天6點便會起床為丈夫煮早餐，不用開工的時候會親自下廚煮晚餐，連奶奶都讚她廚藝了得。最抵死的是，女神生了兩個都係仔，完全符合傳統大家庭繼後香燈的期望。

但不管夫家如何有錢都好，全智賢婚後絕不放棄事業，皆因她深諳女人必須有搵錢能力，才能獲得老公尊重的道理。事實上，女神身家豐厚也是圈內聞名，其名下房產總值便高達755億韓圜。

女神持家有道，還一直keep住美麗外表，每天堅持做運動，風雨不改，可見成功非僥倖，付出的是比凡人多很多倍的努力。去年韓媒突然爆出女神婚變的消息，震驚全球粉絲，幸好只是虛驚。如此無懈可擊的完美嬌妻，倘老公還要起異心，這個男人倒不如送去北韓炮決好了。