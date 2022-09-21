世界視線：德國新能源夢碎　經濟衰退魍魎隨

歐洲如何可以不再被美國政府放血兼綁在俄烏戰爭的北約戰車上？歐盟經濟衰退，四分五裂，民眾示威升級，甚麼時候有解救？這一切的焦點其實在德國。

當今歐盟成員國最無法承受的慘況，發生在德國，這個一直是歐洲最大及成功的經濟體，2020年新冠疫情打擊下出現-4.6%的經濟增長，2021年回到2.9%。本來新上場的德國「執政紅綠黃交通燈三黨」（社會民主黨、90聯盟/綠黨、自由民主黨）聯合政府揚言面對大水災，更要加快推動再生能源，但由於俄烏戰況對俄經濟制裁及被反制裁下，加上百年大旱，連石油及煤炭都無法供應運送，今年預期1.2%增長都可能不保。

連德國一向立場非常親美擁政府的影音媒體「德國之聲」（Deutsche Welle），也開始和政府算起帳來，它用德國專業的報道手法，先引一個實例：一個在德國西南部小本經營的傳統優質麵包烘焙商，公告民眾，企業的新電費修訂10月開始，由721升至2,588歐元！這還未算上烘焙用的天然氣也大幅升價，這小企業下一步要考慮結業。據商務部最新調查發現，受訪中小企有58%感到能源大幅加價的生存挑戰，34%已陷入危機，更有10%已減產或停產。

90聯盟及綠黨背景的副總理、經濟部長哈貝克（Robert Habeck），9月7日在德國全國電視台受訪，承認政府目前拿不出紓困計劃給它們。主持人質疑如今可能有大量中小企根本無法撐下去而要破產，政府不能坐視不管。哈貝克竟然表示，若果如今有些企業無法承受虧損而要減產或停產，它們要作出明智的決定。不過，即使它們目前應付不來要停產，它們還是可以衡量將來在適當的時候重啟生產，不一定是要破產。

哈貝克這番話立即引來大量網民及社會評論家的攻擊。其實他的學術出身和經濟學無關，他一直從政是走綠色意識形態的經濟路線，希冀取替核電及化石能源，更樂觀相信德國憑大幅經濟增長，能增撥資源發展新能源，他的黨派反核立場使他們事到如今還不重新啟動探討核電是否綠色能源！

如今的困境是俄烏戰爭不解決，德國連傳統化石能源都欠缺，綠色經濟學只是碎了的夢，經濟衰退及企業倒閉的魍魎在壓垮德國！

柏林自由大學哲學博士 史文鴻