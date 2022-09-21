產評：全球貨幣大變天　數碼金融須領先

最近港星競爭加劇，新加坡針對香港的金融、人才、創科、環保、國際盛事等出招搶客，拳拳到肉。香港受制於嚴格的防疫政策而被限制還擊之力，港人豈不心痛？港府得急港人之所急，盡快優化防疫政策，讓經濟復常之同時，也絕不能輕視與新加坡的競爭，尤其是金融乃香港經濟命脈，不容受挑戰。隨着全球去美元化及數碼經濟興起，貨幣體系將大變天，香港得設法在數碼金融發展方面領先，包括在央行數碼貨幣等範疇與內地加強合作互通，先行先試，充分發揮獨特的中港互補優勢，確保在星港競賽上不容有失！

香港與新加坡同為亞洲四小龍，可有別於新加坡僅一個小型經濟體，香港有內地廣闊的幅員支持，在物流、人流、技術、資金等各方面兩地優勢互補，這份先天優勢，新加坡如何努力都無法比擬。眼前中美博弈，人民幣國際化成內地經濟在國際舞台上更上層樓的重要一步，香港作為國際金融中心，已提升至擔當國家金融戰略的角色，從這個角度看，香港並沒有必要害怕與新加坡競爭。

只是眼前嚴格的防疫政策，誠然對香港的短期競爭力造成重大掣肘，國際人流受阻，展覽盛事轉投新加坡，不少專才、地區總部及資金都移師星洲。一時間，香港經濟的冷清，與新加坡熾熱的商業景氣形成強烈對比。若香港堅持防疫政策不變的話，只會落得不戰而敗！

當然防疫因素只是短暫性，港府得盡快調整防疫政策，讓香港經濟早日復常，此乃民心所向，當務之急，也是應對外來挑戰的最有力反擊。中長期而言，來自新加坡的金融挑戰不容低估，尤其是身處中美博弈這百年變局下，中港協同既是優勢，同時也為香港帶來前所未有的地緣政治風險，新加坡作為獨立經濟體，可吸收部分撤華的資源，對國際資金造成分流效應，香港得設法強化競爭力，以補不足。

刻下強美元是未逢對手，但俄烏戰爭，美國濫用「金融核武」制裁俄國的後遺症，乃去美元化已成不可逆轉的潮流，意味過去數十年由美元主導的貨幣與金融體系正作出巨大變化，而數碼經濟興起更如催化劑，為創新多元的金融發展創造可觀的空間。

內地在央行數碼貨幣的發展領先全球，現階段旨在提升央行支付系統的效率，並作為大型科企的零售支付系統後備，長遠自然也關係到人民幣國際化。香港自2017年開始探索數碼貨幣，金管局最新宣布採三軌道方式為推數碼港元作準備，都是提升國際金融中心地位的重要舉措。畢竟央行數碼貨幣前所未有，涉及的技術、監管、利弊繁多，也須平衡商界的發展空間，故得反覆測試研究，例如倣效內地在零售層面先試，深思熟慮制訂出可行的方案。

世界有競爭才有進步，反全球化下沿用數十年的金融秩序正在啟動重塑過程，競爭加劇無可避免，香港得以平常心看待競爭，全力發揮優勢應對挑戰。只是如今香港被「疫策」自困，長此下去無異於棄戰自毀，說到底解鈴還須繫鈴人，港府還在等甚麼？