不能再有幻想了！美國總統拜登公開說大陸如果武統台灣，美國會用軍隊直接干預。在宣稱遵守「一個中國」原則的同時，顯然美國是把一個中國與台灣分裂。

一個中國的原則是台灣屬中國領土，出兵治亂是中國內政，美國憑甚麼可以武力干預？武力干預台灣便是侵略中國的領土，這與鴉片戰爭、八國聯軍侵華有何分別？台灣與美國是甚麼關係？是美國的保護國、屬土，抑或是殖民地？美國是把其霸權凌駕於任何國家的主權之上，中國並不例外。

台灣對美國來說只是棋子，用以制約中國，一如烏克蘭之於俄羅斯。在烏克蘭美國攻擊俄羅斯，同時把歐洲拖下泥沼，一石二鳥。台灣也是美國攻擊中國的同時，可把日本也牽涉入內，讓中日對抗，美國收漁人之利，也達到打擊中國的目的。故此，美國對台灣不會厚愛，而只是地緣戰略的一個手段。也因此，北京對台灣不應僅看作自家領土，更應視作美國進攻中國的橋頭堡，不能像俄羅斯顧忌烏克蘭的「同種同文」而讓美國有機可乘。

中國人當然不打中國人，但若他們不承認為中國人，便當別論。若他們引進外敵，便是視同賣國，怎可容忍？統一不一定要武統，經濟封鎖的作用更大。而武統亦可以有不同方法、不同階段，美國在烏克蘭戰場得利之際，加強對中國的挑釁，或許便是誘使北京武統，用美國直接武力干預的說法來刺激中國。北京不戰，在國際上會被恥笑；戰則正好讓美國把東西兩場戰爭聯接起來，進行第三次世界大戰，把所有發達國家捲入美國霸權的殊死之戰。以俄羅斯在烏克蘭戰場的例子，美國已不相信中國可重演韓戰的戰力，對俄，美國已動員G7大多數國家為其生產武器，逐步推行戰時體制。與中國之戰，便可進一步把戰時體制落實，排除國內異己，脅迫其他國家和威嚇新興大國。打敗中俄，美國希冀霸權主義確立，從而按照它的利益與意願，重新塑造世界，滅絕與其不同的文明文化和社會。

台灣便不僅是中國統一的問題，而是涉及全球的轉變與未來。美國的大戰略不會對中國國族統一的地區性願望妥協。中國想苟安於美國主導的亂世裏，是癡人說夢。烏克蘭戰爭一起，美國世界大戰和全面建立美國全球霸權的行動便已開始，除非被重重地打敗，否則它是不會放棄的。