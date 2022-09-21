台灣當局這些年推行「倚美謀獨」路線，是從其社會內部推動「分裂中國」。美國這些年不斷抽空「一中政策」，是在國際社會妄圖製造「兩個中國」或「一中一台」，從而分裂中國。台灣自古是中國的領土，是中國不可分割的一部分，代表中國的唯一合法政府是中華人民共和國，要想和中國建交，就必須承認和遵循上述「一中原則」和國際關係準則，美國也不例外。

40多年前，美國和中華人民共和國建交，與逃到台灣的「割據政權」斷交，這是中美外交關係的基礎和前提，那時美國曾一度放棄了在國際外交上製造「兩個中國」和「一中一台」的企圖。在台灣社會內部，在國民黨「蔣家政權」當政時，也沒有「謀求台獨」的妄想和條件，海峽兩岸都有「一個中國」的認知，都有統一的願景，只不過因為歷史大勢和力量，由大陸最終完成統一是不可抗拒的，台灣「被統一」是不可避免的。

然而，隨着時代的發展和台灣社會內部的變化，「台獨」的思潮和勢力坐大，主張統一的力量被打壓乃至幾近消滅，試圖「分裂中國」的毒瘤從台灣內部生成，如今這顆毒瘤已不可能因台灣肌體的再變化而消除。這顆毒瘤的生成，得到美國的助力，扶持「台獨」成功、「分裂中國」是美國要打垮、摧毀中國的最終目的。對此，美國正分兩步走，一是現階段通過不斷抽空其「一中政策」，輸入含有「兩個中國」、「一中一台」毒素的種種做法，與台灣建成不言而喻的「邦交」關係。美國的算盤是，一方面和北京保持外交關係，一方面和台灣建立一種「曖昧而實質」的「邦交國」關係。二是時機成熟就和台灣「建交」，支持台灣成為一個正常的國家。

特朗普政府、拜登政府這些年來的種種動作，都是國家層面、政府層面的動作；多位部長和眾議院議長佩洛西竄訪台灣是一個瘋狂，國會將通過《台灣政策法》是又一個瘋狂，美國正逼着大陸出手盡快「滅獨」。長痛不如短痛！