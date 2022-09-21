經過新冠疫情將近3年的摧殘，香港五勞七傷，加上外圍環境愈來愈險惡，可謂內外交煎。港府預料本年度可能錄得超過1,000億元財政赤字，並不令人意外，畢竟今年單是派發消費券就花了700多億元，出現1,000億元財政赤字何足為奇。相對於金融危機正一步步逼近，財政赤字還在其次，如何應對即將來臨的暴風雨才是大問題。

美國利用激進加息壓抑通脹並收割全球，導致國際資金大挪移，美元一家獨強，其他貨幣跌跌不休，一場波及全球的金融風暴一觸即發。香港作為高度開放的細小經濟體，必將首當其衝，偏偏疫情沒完沒了而遲遲未能通關，更如雪上加霜。許多香港人的心情其實相當矛盾，一方面希望盡快與外國恢復通關，以免淪為孤島；一方面又擔心與外國通關後，與內地通關更加遙遙無期。因為內地始終堅持嚴格的動態清零，香港防疫政策另搞一套，內地怎能放心通關？魚與熊掌不能兼得，到底是先與內地通關重要，還是先與外國通關重要，答案不言而喻。

目前的香港可以說是山雨欲來風滿樓，類似1998年亞洲金融風暴前的氣氛，股市、樓市、匯市都面臨巨大壓力。股市從高位累積下跌逾三分之一，樓價亦已累跌將近一成，匯市更是風高浪急。由於資金持續大量外流，金管局不得不頻頻出手承接港元沽盤，總數已達到2,000億元之巨。雖然港元與美元掛鈎，匯率仍保持在相關區間，沒有突破弱方保證線，但國際大鱷正虎視眈眈，隨時乘虛而入，誰也不敢保證不會重演亞洲金融風暴驚心動魄的一幕。

更何況，隨着大國博弈日趨白熱化，美國為了遏制中國崛起，無所不用其極，香港處於風口浪尖，絕不可能置身事外。只要看看俄羅斯如何遭受圍堵打壓，就知道美西方的手段是多麼卑鄙。香港主要支柱是金融業，資金自由進出，這是優勢，也是劣勢，萬一金融業受到美國打壓，香港無險可守，後果堪憂。別以為這是危言聳聽，美國政府陷入反華歇斯底里，完全不顧後果，任何事情都做得出。

臨禍忘憂，憂必及之，香港本身實力雄厚，且擁有巨額外匯儲備，加上有國家作為靠山，也許不必太擔心國際金融大鱷突襲。但一旦爆發全球性的金融危機，或者面對美國政府打壓，情況就不同了，港府到底有何對策？只能望天打卦？