都說港府搞環保只是葉公好龍，眼下又有新鮮滾熱辣的例子。全港唯一處理雜紙、紙包盒的回收廠「喵坊Mil Mill」，不獲政府全資擁有的科技園公司續約元朗創新園的用地，租約年底結束。廠東接獲新加坡方面的接洽，可能移師獅城繼續營運。繼人才、資金、盛事流向新加坡，連回收業都被獅城擸走。港府別說要搶人才，就連留住人才也做不到。

港府口口聲聲重視環保，強調要做好源頭減廢和廢物回收，結果竟然連全港唯一的紙包盒回收廠都容不下。可能有見群情洶湧，環保署在新聞出街後通知廠東，可以申請3塊政府空地的短期租約。廠東表示，留意到屯門環保園有一間舊的廚餘廠，如能讓他們搬到該廠房，可能是其中一個解決方案。

到底這個政府搞甚麼？環保全無計劃，對回收商更全無支援，非要有關人士向新聞界求助，連新加坡政府也加入招手，也不會主動幫助，何況短期租約只是權宜之計，租約期滿一樣面對迫遷。總而言之，港府搞環保廿多年來都是流於口號化，實際上光說不練，最叻不是寓禁於徵，就是以鄰為壑。膠袋要徵費，垃圾要徵費，買電子產品要徵費，以為徵了費便等於做咗嘢；再不然就是將廢物推向內地，如今內地拒收，即弄得廢紙圍城、發泡膠箱滿街，港府束手無策。

全世界都知，要做好源頭減廢，除了徵費，回收再造一樣不可或缺。但本港回收業猶如孤兒仔，從來不入港府法眼，甚至被視為厭惡性行業。其實，要搞好回收，首要有土地供應，這方面必須有全盤規劃，絕對需要政府帶頭去做。奈何歷任特首搞環保都是假大空，搶佔道德高地，口惠實不至。全港唯一的紙包盒回收廠都容不下，垃圾圍城根本是活該！