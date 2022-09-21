近日，美國總統拜登又在台海問題上放言高論，內容更加具體而露骨，表明如果解放軍對台灣發動史無前例的攻勢，美軍將直接派兵保衞，其應對手法，會跟俄羅斯入侵烏克蘭的問題不同。

在俄烏戰爭中，美國對烏克蘭只是作軍事物資上的支援，並無派兵參與，而拜登今番表態，則顯示在白宮眼中，台灣的地位不同於烏克蘭，美軍願意為寶島而戰。

拜登如此把話挑明，是否表示中美兩國的關係正進一步惡化，很容易便會觸發起全面軍事衝突？筆者則認為未必，事關西方政客很多都是短視而狡猾，所作的承諾，也隨時可以改口。而拜老頭的這個承諾，就更加不妨隨意派送，因為他很可能老早算準了，這個諾言根本不必兌現。

今屆的白宮主人，任期只餘下兩年多，他大抵認為，在未來短短幾百天內，解放軍會大規模兵犯台灣的機會微乎其微，既然如此，又何妨慷慨地送出承諾，藉此博取美名，以增加聲望？況且，魔鬼還藏在細節之中，因為北京就算要軍事解放台灣，也不一定須全面登島作戰，其中一個方案，可以派遣戰機、軍艦封鎖寶島，讓你失去進出自由，如此圍堵十數天，以迫使對方投降。如果是採取這一種戰略，可能整個過程當中，解放軍所要耗費的炮火，還不如上世紀爆發的金門炮戰。若然果真如此，則美國政府到時候又可以有遁詞，說解放軍並無對台採取「史無前例的攻勢」，因此美軍毋須直接介入。

事實上，嘴巴是長在政客們的身上，任他們怎樣說也行，今日之我，也可以隨時打倒昨日之我，如果你對他們所作的承諾太過認真，那便輸了。