記得20多年前考棍波車駕駛執照，當時教車師傅最常說的一句話是「你聽唔到㗎？架車叫晒喇，放膽轉波去啦，部車就嚟壞喇」。後疫情時代下的香港對復常裹足不前，遲遲不敢鬆開極力子（離合器），長期低波行車，引擎、波箱想不被玩壞也難。

繼政商界人士連環開腔促請政府盡快放寬入境檢疫措施至「0+7」後，專家袁國勇與3名同屬港大的學者發表聯合文章，力陳在疫苗及抗病毒藥物面世後，新冠病毒已經由破壞力巨大的烈性傳染病，變為較溫和的風土病，估計現時應超過95%人口具防重症免疫屏障，死亡率處於極低水平，本港絕對有條件進一步實現以檢測代替隔離的「0+7」方案，甚至更進取的方案，藉此加速邁向復常。

現在不但車子嗷嗷叫，就連教車師傅也不怕被批沒有「統一發布消息」，明確的忠告菜鳥司機是時候放膽前進，一切就只看畏首畏尾的駕駛者敢不敢做正確的事，如果繼續猶豫不決，車速慢似龜爬蟻躝的話，只會讓車上乘客陸續開門落車「移車」，連原本放在車上的物品，例如展覽會、馬拉松賽、龍舟賽、郵輪駐紮地等，也一併轉到新加坡、泰國等車子上，然後絕塵而去，拜拜你條尾。

瑞士洛桑管理學院2021年發表的世界人才排名，香港在吸引與留住人才這項排名，較前一年下跌8位，跌至第26位。本港經濟已經奄奄一息，沒有生機如何吸引與留住人才？入夜後到尖沙咀沿栢麗大道向油麻地方向走，沿途烏燈黑火，與昔日油尖旺不夜天的形象判若雲泥，皆因結業吉舖多過營業的商舖。

港府上月12日起改行入境檢疫「3+4」方案，本來贏盡掌聲，但一個過渡性質的安排竟遲遲不肯完成轉波「0+7」，甚至連時間表也沒有，實在匪夷所思。