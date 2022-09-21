筆者所屬政黨東盟外訪團已完成約10天行程，今次以政團名義及定位為民間訪問，走訪了印尼、越南、泰國、馬來西亞及新加坡。3組外訪團先後參與了超過50場會面或參加活動，接觸逾500名當地商界人士及專業人士。香港過去多依靠政府對外推廣商機，民間推動較少，從說好中國故事及香港故事出發，政府本身應部署疫後向外重點推廣香港商貿及進入大灣區的機遇，民間推廣亦扮演重要的角色。

過去兩、三年，部分懷有敵意的人士及傳媒，作出抹黑國家及香港的言論和宣傳，基於疫情，許多境外人士沒有來過香港，會被誤導，對香港的發展存在疑問。透過互訪，筆者相信可釋除東盟地方人士的疑慮，透過今次訪問，着力對外講解香港當前的社會環境及營商優勢，我們對香港的發展及前景充滿信心。而東盟不少團體對香港亦表明感興趣，認同香港的優勢，有意組織回訪香港，了解香港機遇的同時，亦有意到大灣區發展。

香港的金融、專業服務、貿易、自由通訊及教育領域，具備許多獨特優勢，亦是人才匯聚地方，未來也會着力發展創科、中醫藥及文化產業等發展。香港應善用自己作為中國內地與海外的超級聯繫人優勢，發動多些民間團體到海外互訪，尋找東盟或其他地區與香港共同發展、合作的機會。

而香港的普及文化和蘊含中華文化元素，一直頗受東盟地區人士歡迎，香港更是不少東盟地區人士的旅遊熱點，我們應盡早就推廣香港體驗深度遊及文化旅遊方面做好準備，待疫情過後可全面向東盟地區推廣商機或旅遊等活動。當然，前提是香港須盡早按疫情放緩實際情況，實施「0+7」防疫檢疫安排，方便境外人士往來香港，讓對外通關有序復常。